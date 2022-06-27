亞協盃　攻入生涯首球　翁煦濤：我要爭正選

理文周一（27日）在「亞協盃」J組最後一仗，以3比1擊敗臺南市FC，爭取出線仍未絕望。當中左閘翁煦濤在下半場先開記錄的一球尤其關鍵，賽後這名首次在亞協賽場上陣、兼攻入生涯首球的年輕左閘，坦言感到十分開心，希望之後有機會爭取正選席位。

為爭出線今仗一定要全取3分的理文，半場僅與對手互交白卷，終於在下半場55分鐘憑一次反擊機會，由翁煦濤接應基華尼頓右路傳中，後上近門撞入，為理文取得領先優勢，賽後首次在亞協上陣的「翁仔」坦言，即使賽前有心理準備踢正選，但在場上仍然相當緊張，幸好得到教練及隊友的不斷鼓勵。

受戰術關係影響，「翁仔」承認自己今仗的確壓得較前，但賽前並未想過有機會入球，此刻感到非常開心：「絕對係生涯最難忘一場，喺亞協賽事入到波，仲幫到球隊係呢場波入到第一球，呢球同時亦都係我職業生涯嘅第一球。」「翁仔」續指這記入球能令信心大增，惟卻不會因此自滿，直言自己還有另一個目標：「入一球波唔算得係啲咩嘢，以後嘅路仲有好長，雖然唔知我嘅生涯時間可以去到幾多遠，但希望之後喺所有球隊，都有機會爭取一個正選席位。」