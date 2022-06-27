坦哈格將與C朗面談　畀佢做隊長

近期C朗有意離開曼聯消息不斷，但都只限傳聞，呢件事最終都要由坦哈格同C朗兩人之間解決，有報道指坦哈格將與C朗面談，解釋未來計劃，仲會將隊長臂章交畀C朗，以釋除對方對球隊嘅疑慮。

C朗上季「回家」之前，曼聯隊長由哈利馬古尼擔任，不過馬古尼上季表現大跌，被質疑冇資格再做隊長，而且論資歷、表現同影響力，C朗都係曼聯隊長理想人選，趁住球隊變革重新起步，畀C朗做隊長合情合理。

坦哈格此舉仲有一個好處，就係釋除C朗對球隊未來發展嘅疑慮，因為曼聯今夏增兵步伐停滯，至今未有重大收購，球隊實力與各競爭對手被拉開，結果傳出C朗有意離隊，如果C朗肩負隊長重任，將可穩定軍心。

曼聯於周一（27日）開操，未有參加國家隊比賽球員都要歸隊，坦哈格嘅訓練計劃亦告展開，消息指佢對卡靈頓訓練中心定下多項要求，包括草皮厚度保持15mm，每日兩課，球員規定要一起用餐，據了解一起用餐亦係恢復費格遜年代舊制，讓球員之間加強溝通。