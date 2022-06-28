曼聯開操30球員出席　坦哈格首訓出奇招

志切喺新球季重振雄風嘅曼聯，周一(27日)正式展開季前集訓，新帥坦哈格帶同助教麥卡倫、雲迪加格首度篤操，雖然大部份夏天有份踢國際賽嘅主力仍然度假，但仍有迪基亞、拉舒福特、查頓辛祖、雲迪碧克等一隊球員到場，連埋青年軍約30名球員出席，而坦哈格更率先出招，嚴格規限卡寧頓訓練基地草皮長度，令佢嘅訓練可以喺最佳環境進行。

雖然夏季仍未買到人，但曼聯開操咁大件事仍然成為焦點，荷蘭新帥坦哈格朝早8點已經揸車進入卡寧頓，比開操時間早咗2個鐘頭，昔日費格遜助手麥卡倫，亦時隔21年後重返曼聯訓練場。由於有份踢國際賽嘅球員獲准延遲歸隊，所以C朗拿度、般奴費南迪斯、哈利馬古尼等國腳主力未有出現。

據《曼徹斯特晚報》報道，今次開操有約30名球員，當中大部份都係青年軍，但一隊代表亦有迪基亞、湯希頓、雲比沙卡、域陀連迪路夫、菲爾鍾斯、勞基梳爾、拉舒福特、查頓辛祖等，加上雲迪碧克、安東尼馬迪爾、班頓威廉斯等外借回歸球員，陣容依然鼎盛，今夏有份為阿根廷U20上陣嘅新星加拿祖，亦提前結束假期歸隊。

消息指球員除咗進行身體檢查外，坦哈格亦召集球員講話，頭2日會進行適應性練習，之後就會展開1日2操嘅常規訓練。英國《每日鏡報》爆料，坦哈格對訓練有嚴格要求，包括指定卡寧頓訓練基地球場草長要係15mm，認為呢個長度最適合佢嘅傳送踢法，而練習會以有波訓練為主，著重鍛鍊球員嘅「腦袋」。

另外，坦哈格亦規限球員喺每次練習後，一度要留喺隊內聚餐，提升球隊嘅團結度，呢個「聚餐令」以往喺費格遜時代亦有出現，但近年已經慢慢消失，多數球員練完波後都係第1時間返屋企食飯，不過坦哈格就會將呢條規例重新引入。