混血小將撐起U23梯隊　日本隊重現外援力量

足球世界走向全球化，唔少國家隊都會採用歸化球員，希望借助外來力量去提升球隊成績。日本國家隊喺90年代就曾經靠歸化兵令足球起飛，直到近十幾年日本青訓政策進入收成期，對歸化球員需求明顯減少，不過今屆U23亞洲盃竟然有多位「黑皮膚」球員現身，「外援」力量繼續撐起日本隊。

日本足球受巴西影響頗多，從瑠瑋、呂比須、三都主、田中鬥莉王等「巴西人」入籍帶起熱潮，不過踏入21世紀後，日本土炮球員急速成長，大批新星湧至歐洲各地聯賽效力，國家隊亦唔愁冇人可揀，真正「歸化」嘅球員絕無僅有，不過仍然有唔少「外國樣」嘅混血球員出現。

目前日本國家隊中，喺比甲聖圖爾登效力嘅門將丹尼爾舒密特喺美國出世、效力比斯查嘅前鋒鈴木武藏就喺牙買加出生。早前喺U23亞洲盃拎到季軍兼奧運入場券嘅日本U23，陣中竟然出現咗5個黑色皮膚嘅混血球員，一度成為球迷熱話，佢哋嘅出現亦確實令球隊實力大大加強。

「爆炸頭」安理最搶鏡

正選門將鈴木彩艷喺美國出世，爸爸係加納人，不過佢幼稚園嗰陣已經喺日本讀書，小學就開始打龍門，所有足球技術都喺日本學習。佢嘅4名混血隊友更加屬日本土生土長，後備龍門小久保玲央依家踢緊賓菲加，爸爸係尼日利亞人；後衞畑大雅係日本美國混血兒；中場藤田讓瑠係美國同尼日利亞混血；當中又以日美混血兒安理最受注目，呢位爆炸頭後衞出道即受唔少歐洲球會賞識，最終加盟德甲史特加。

雖然佢哋身上流住日本嘅血，但外形就充滿西洋味道，可能成為日本國家隊未來一大特色。