東道主球手發威　梅萊華度加奴晉溫網次圈

溫布頓錦標賽於周一（27日）正式開打，兩位東道主球手梅萊及華度加奴輪流發威，其中前「一哥」梅萊先失1盤下，連贏3盤反勝澳洲球手德克禾夫晉級第2圈，力保職業生涯從未在溫網首圈止步的紀錄。

現年35歲的英國球手梅萊，於首圈面對澳洲球手德克禾夫開局不順，第1盤先輸4比6。及後這位兩屆溫網男單冠軍回勇，在發球局的表現明顯有所改善，並連贏3盤6比3、6比2及6比4，職業生涯在溫網首圈保持不敗，下一圈會對世界排名位列第24位，以強力發球見稱的美國球手伊士拿。梅萊賽後對於能夠在溫布頓中央球場比賽感到興奮，他表示：「能夠再次在接近滿座的中央球場比賽，這種感覺真的十分奇妙。我已經逐漸變老，所以我不知道將來還有多少機會能夠在中央球場比賽。」

另一名東道主球手，去年在美網贏得女單冠軍後聲明大噪的華度加奴，同樣順利晉級次圈。她於首圈在中央球場，面對比利時球手范烏伊凡卡，連贏兩盤6比4晉級。這位年僅19歲的小將，亦對賽果感到興奮：「我很高興能夠贏得這場賽事，我希望能夠再向各位球迷面前比賽。」

同日另一場比賽，賽事頭號種子兼世界排名第3的祖高域，於溫網首圈與南韓球手權純雨合演4盤激戰後，以6比3、3比6、6比3及6比4晉級次圈，向溫網4連霸邁進，該名35歲的塞爾維亞球手更成為首位於4大滿貫皆至少贏得80場比賽的球員。