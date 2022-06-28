亞洲盃　主辦國申請意向書　截止日期延至下月15日

亞洲足協（AFC）周二（28日）在官網宣布，2023年「亞洲盃」主辦國的申請意向書截止日期，將由本周四（30日）延至下月15日。有傳日本、澳洲及卡塔爾等國家，皆有意接手，不過目前以南韓的呼聲最高，預料十月經過董事會會議後，將決定主辦權花落誰家。

由於中國因疫情關係，放棄主辦2023年「亞洲盃」決賽周，AFC早在上月底已開始重新接受主辦國申請，當中南韓在總統尹錫悅大力支持下，成為有意接辦的國家之一。據當地媒體報道，雖然國家隊連續10次進身世界盃決賽周，但卻整整62年未有再主辦「亞洲盃」，因此希望透過今次機會，進一步加強南韓足球的國際化形象，以及爭取自1960年後再次成為亞洲冠軍。

此外為確保「亞洲盃」賽事能夠順利舉行，以及確保有理想的收益，AFC早前亦提出了多項具體的申辦條件，除了容許各地球迷入境外，還需要在分組賽、16強及8強中，提供至少5個，座位數目不少於2萬人的球場，而4強則提升至4萬人，至於揭幕戰及決賽座位更要求至少5萬或以上，種種限制無疑令不少亞洲國家卻步。