朴智星手指拗出　勸孫興民加盟利物浦

熱刺前鋒孫興民上季同穆罕默德沙拿平分英超神射手，獲得包括皇馬、曼聯在內等多間大球會垂青，未必再留喺熱刺。南韓名宿朴智星建議「孫仔」應該轉投利物浦，唔止可穩坐正選，而且紅軍奪取歐聯嘅機會大，但就唔好加盟曼聯，因為紅魔鬼仍處於困境，連踢歐聯嘅資格都冇。

據悉孫興民比較想留喺英超，加上皇馬難以騰出非歐盟球員名額畀佢，估計「孫仔」去西甲搵食機會比較細，朴智星表示，如果孫興民轉會，應該揀利物浦：「孫興民完全有能力再上一層樓，佢已經向全世界證明咗自己嘅實力，我認為加盟利物浦係更好嘅選擇，因為現時曼聯仍處於低谷，甚至冇份踢下屆歐聯。」

朴智星指出沙迪奧文尼離開利物浦後，若然簽入孫興民，可以同穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯組合完美進攻組合，足以稱霸歐聯，以「孫仔」嘅級數，起碼要捧1次歐聯冠軍，球員生涯先至唔會有遺憾。

朴智星球員時代曾於2005至12年效力曼聯，協助紅魔鬼捧過4次英超及1次歐聯冠軍等錦標，話晒係球隊名宿，但卻推薦同胞孫興民畀曼聯死敵利物浦，難怪唔少紅魔球迷都鬧爆佢手指拗出，唔拗入。