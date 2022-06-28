自由盃多球星　侯克撐起明尼路

南美自由盃16強首回合，艾美歷克主場迎擊明尼路，厄瓜多爾隊伍艾美歷克實力一般，打入16強已算有交代，明尼路於巴甲、巴西盃及自由盃3線作戰未見壓力，而且攻力強勁，料今仗可反客為主，適逢艾美歷克踢法開放，近4仗自由盃3次開3球或以上，今仗入球必多，中位數2.5球大值博。（周三早上6時15分開賽）

艾美歷克是厄瓜多爾傳統勁旅，曾14次奪本土冠軍，球隊以本土球員為骨幹，加入幾位阿根廷、烏拉圭及哥倫比亞外援，喺今屆自由盃分組賽僅以1分力壓委內瑞拉球隊塔奇拉驚險晉級。艾美歷克主力前鋒係厄瓜多爾國腳祖奧洛查士，至於烏拉圭外援施巴施坦洛迪古斯暫以5球在自由盃射手榜排第4位，攻力唔差。

明尼路頻響勝鼓狀態佳

不過論實力明尼路明顯較強，佢哋係上季巴甲冠軍，今季在巴甲位居前列，喺自由盃分組賽亦以首名出線，前鋒侯克、伊度亞度華加斯大賽經驗豐富，近期亦連番奏捷，狀態甚佳，今場作客都有力贏波，考慮到艾美歷克踢法進取，今仗隨時出現大手交易，入球大好路。