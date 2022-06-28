疫流而上創立足校　安達冀分享踢波樂趣

近年不少已淡出職業足球的球員以開展青訓事業，繼續貢獻香港足球。前港超球員安達在兩年前創立Nation Soccer足球學校，不但在疫情爆發之初開張，更在疫境下逆流而上，至今已發展成甚具規模的足球學校。 ■圖／文：黃雋謙

現年39歲的安達，效力過深水埗、南華、灝天黃大仙等香港球隊，自2020年離開標準流浪後便遠離球迷視線。近年他除了為和富大埔征戰甲組之外，亦努力經營自己的足校事業，他憶述當時萌生開展的念頭其實全因疫情：「兩年前所有活動都被迫暫停，我要思考點樣繼續喺香港掙扎求存，就開始戴住口罩教私人班先，然後累積愈來愈多學生。我同拍檔Alex其後將啲學生Group埋一齊，慢慢組成依家間學校。」

安達透露，嚴謹的社交距離措施令當時剛起步的他舉步維艱，有段時間禁聚令更收緊至兩人，但反而逼使他謀求出路，加上大多數家長希望子女在疫情期間出外舒展筋骨，為Nation Soccer造就更多機遇。如今足校發展已經漸上軌道，幾乎每天都有人數不等的訓練班，有1對1至4人的小組；亦有多達10多人的大班，星期日在跑馬地進行的常規訓練，更常有近30名學員參加，可見足校愈見規模。

助學員發掘興趣自己都感動

「我唔會話訓練學員成為職業球員係最終目標，我只想向佢哋分享我嘅經驗同對足球嘅熱愛，不論係小朋友定大人。」安達續慨嘆，香港人對足球的熱愛其實不亞於巴西人，他希望運用這一點幫助香港青訓發展。當中最令他深刻的是，香港家長總是憂慮子女未能在其中一項運動上發掘興趣，唯獨參加過Nation Soccer的訓練班後，他們便與足球連繫在一起：「家長同番我講，佢以前試過排球、籃球、網球都好似冇興趣，自從上過我堂之後，佢幾乎由天到黑都講緊足球，呢個令我幾感動。」安達補充，這些經歷都在呼應學校名稱「Nation」的背後意義：「足球就係一個Nation，不論你來自邊一度，只要愛足球就係足球人。」

足球學校小檔案

學校名稱：Nation Soccer

創立年份：2020年

常規操練場地：跑馬地遊樂場、粉嶺安樂村遊樂場

學員人數：幾30至40人

服務對象：4至13歲、成人

FB／IG專頁：nationsoccerhk

父子兵拍住上拒揠苗助長

Nation Soccer目前主要靠安達和拍檔Alex打理，家人間中亦會從旁協助。值得一提的是，囝囝Joseph轉眼間已升中，目前就讀羅定邦中學，能操流利廣東話、英語和葡語的他，在安達授課時更能司職助教兼翻譯，絕對是爸爸的好幫手。

「成為最強」非宗旨

坊間其他足球學校現時皆有參加足總轄下的青年聯賽，安達表示Nation Soccer亦有此想法，但以目前的班底而言仍未達到這個水平，假如強行參加是拔苗助長：「我知道球員嘅水平，如果你根本知道佢哋唔夠能力而帶佢哋出去踢，換來嘅係場場大敗同打擊球員信心，呢個係毫無意義。」他強調「成為最強」並非學校的宗旨，他最希望的始終都是讓學員透過參加課程，發掘對足球嘅興趣同經歷。