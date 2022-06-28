自由盃大戰　哥連泰斯小保加獻「細」

南美自由盃16強首回合展開，哥連泰斯主場迎戰小保加。兩隊於今屆分組賽同組，哥連泰斯兩鬥小保加錄得1勝1和，不過最終只能屈居小保加之下以次名出線，今次兩隊再碰頭，對彼此打法可謂熟晒門路，哥連泰斯踢法傾向謹慎，近6仗自由盃全開2球或以下，小保加作客亦唔會亂攻，今場中位數2.5球細可作過關變倍器。(周三早上8時30分開賽)

哥連泰斯依家喺巴甲位居前列，自由盃殺入16強，巴西盃亦剛晉級，三線作戰成績都過得去，近5仗就錄得3勝2和不敗。球隊主場表現尤為突出，各項賽事主場錄得17場不敗，包括自由盃分組賽主場憑中場巴貝雲梅開二度，以2比0擊敗小保加，而且佢哋鍾意穩中求勝，就算贏波，多數都係小勝而回，前仗巴西盃大炒山度士4比0，係佢哋近期罕見嘅大比數賽事。

小保加自由盃入球偏少

小保加喺剛開季嘅阿甲同樣排在前列，近況出色，對上8仗錄得7勝1負，當中5仗作客4勝1負，佢哋進攻意欲極強，不過嚟到自由盃場合則有所收斂，近6仗自由盃同樣全開2球或以下，相信今仗作客會謀定後動，開出入球細機會高。