曼聯同「亞洲施丹」續約3年　打造青春風暴

曼聯增兵仍然未有着落，球會做定兩手準備，啟動「B計劃」，開出新約綁實一班潛力新星，為轉行青春路線鋪路。會方宣布同19歲伊拉克小將伊巴爾(Zidane Iqbal)續約至2025年，下一步係留住有「新C朗」之稱嘅翼鋒加拿祖。

曼聯新帥坦哈格以往喺阿積士拔提多位新星，並取得驕人成績，現時收購球星遇阻滯之下，或者會將呢個「育成模式」複製到紅魔鬼身上。

獲續約嘅伊巴爾，佢爸爸係巴基斯坦人，媽媽係伊拉克人，並將佢取名為施丹(Zidane)，可見父母都希望佢可以好似法國球王施丹，成為一代球星。呢位「亞洲施丹」上年12月歐聯最後1場分組賽主場對年青人，首次為紅魔鬼一隊上陣，雖然只有最後數分鐘表演，但已經係事業發展一大步。

伊巴爾上季U23賽事有16次正選，射入2球，完美演繹中場指揮官角色，會方決定同佢續約至2025年，並有權再延長多1年。曼聯喺聲明大讚伊巴爾潛力優厚，佢續約對於球隊未來發展非常重要。伊巴爾亦已經晉身伊拉克大國腳，有2次上陣經驗。

除咗伊巴爾之外，曼聯亦將會同加拿祖續長約，呢位就快18歲嘅天才翼鋒喺今年3月已經獲得阿根廷大國腳徵召，佢喺5月舉行嘅青年英足盃決賽，個人梅開二度，協助曼聯擊敗諾定咸森林，奪得冠軍，屬於紅魔鬼重點栽培對象。

曼聯由重視青訓嘅坦哈格領軍，相信伊巴爾、加拿祖新一季應該會獲得更多上陣時間，2人亦有份進入球隊季前集訓名單，或者可以為陷入低迷嘅紅魔鬼注入新活力。