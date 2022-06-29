女王要退？！「細威」連續兩年溫網首圈拜拜

「細威」S威廉絲闊別球場一年後，周二（28日）在溫網中央場再度亮相，萬眾期待網壇女王在大滿貫爭逐將掀起熱浪，惟「細威」與法國女將譚恩打足三盤憾負，連續兩年在溫網首圈止步。至於世界「一姐」施維德續保強勢，將連贏數場擴大至36場，成為史上第一人。

擁有23項大滿貫錦標的「細威」，在老公及家人力撐下出戰，這是她回歸網壇的首場女單比賽，去年溫網因拉傷於首圈退賽，早前僅於伊斯特本網賽參加了兩場雙打賽事作熱身，其拍撐積芭因傷被迫退賽。然而這場溫網女單首圈賽事迫爆主場館，40歲的「細威」與法國新秀譚恩爭逐了3小時10分鐘後以5比7、6比1、6比7(7比10)落敗，久休復出的女王首圈出局令外界猜測這會否是她生涯最後一場溫網，但「細威」賽後沒有透露未來計劃:「正如我賽前所講，我只為目前現狀作計劃，決定於我的感覺，或我所去的地方。」對於是否在溫網絕唱:「這個問題我不能回答，我不知道，亦沒有人能知道；我覺得自己的體能仍然不俗。」

至於世界排名115位的譚恩賽後相當興奮：「Wow！這是我生涯首場溫布頓，實在是一個夢想，年幼時就在電視旁看着S威廉絲比賽，她是傳奇，我可以跟她比賽已經很驚喜，現在真是很開心。」

另邊廂，世界「一姐」施維德則輕鬆以6比0、6比3淘汰外圍賽出線者費治，順利躋身女單次圈，同時這也是她自2月起保持36場連勝，成為21世紀最長的連勝紀錄，打破了「大威」V威廉絲於2000年所創的紀錄(35場)。至於另一位前「一姐」施蒙娜則自2019年後首次重返溫網，她僅用了65分鐘以6比3、6比2擊敗捷克的米捷露娃，取得三年來在溫網的首勝。