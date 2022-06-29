蝕大本都要割　PSG願賠償2億歐元踢走尼馬

西班牙《國家報》爆料，指巴黎聖日耳門(PSG)管理層已通知巴西球星尼馬準備執包袱，據悉主要原因係「首席球星」基利安麥巴比不滿呢位射手操練態度懶散，而且唔守紀律，唔想再同佢做隊友。PSG為咗盡快逼使尼馬解約，更不惜提早支付2億歐元薪酬畀佢。

《國家報》指PSG今次「逐客令」由會長艾卡理化親自落「柯打」，屬於呢位卡塔爾富豪重建球隊嘅重要一步，清洗尼馬之後，以基利安麥巴比作為PSG絕對核心。

基利安麥巴比早前同PSG續約，唔止獲得天價人工，甚至擁有轉會事務話事權，盛傳呢位法國國腳不滿尼馬操練態度懶散，多年來超重3至4公斤，比賽之後又唔遵守規則，進行恢復體力工作，因而疑似向艾卡理化告狀。

艾卡理化早前亦強調球隊必須重視紀律，加上新任總監甘波斯係麥巴比老友，自然搵尼馬開刀。

不過，PSG要為尼馬搵買家非常困難，所以同佢爸爸傾過之後，雙方達成初步協議，會方願意提早付清合約餘下2億歐元人工，同尼馬解約。PSG為免違反公平財政條例，可能由卡塔爾主權基金直接轉帳畀尼馬。

尼馬亦做好離隊準備，向身邊人士透露，轉會之後一直會踢好波，奪取金球獎，令PSG後悔。