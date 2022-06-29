基治奧斯向觀眾吐口水　駁稱不被球迷尊重

澳洲「壞孩子」基治奧斯再次做出爭議性行為，他周二（28日）於溫布頓錦標賽首圈勝出後，向觀眾席吐口水。他賽後解釋，表示有現場球迷對自己無禮，致使自己決定「還擊」。

現時世界排名第40位的基治奧斯，首圈面對東道主球手Paul Jubb，要經過5盤大戰後，才以3比6、6比1、7比5、6比7及7比5取勝。但爭議性一幕就在完場一刻出現，當時基治奧斯勝出比賽後，正準備上前與對手握手期間，突然疑似向觀眾席方向吐口水。

「壞孩子」賽後承認，自己有向觀眾席做出這個舉動，但他強調是現場觀眾在比賽期間，不斷冒犯自己在先：「有球迷對我惡言相向，這個是不是普通的事？顯然不是，但就是不斷地發生這個情況。」儘管基治奧斯堅持自己沒有做錯，但由於以往有球手於溫網，在球迷面前吐口水後被罰款，因此基治奧斯或難逃同一命運。

另一方面，今年已奪得澳網及法網的「泥地王」拿度保持勇態，在首圈順利過關，他面對阿根廷球手Francisco Cerundolo，雖然拿度連贏兩盤6比4及6比3領先後，一度被對手以6比3追近盤數，但拿度最終再贏6比4取得第4盤，以總盤數3比1晉級次圈；迎來今季大滿貫保持15場連勝，同時也是他生涯大滿貫第306場W，追平了女金剛娜華蒂露娃的紀錄，並列史上第4。

「三年來首次再在這裡，這是很重要，我在2022年溫布頓贏了首場比賽。」然而在男單下半區則有球員因確診新冠肺炎被迫退賽，去年亞軍貝納天尼（Matteo Berrettini）與前美網冠軍施力雙雙退賽，拿度對於貝納天尼退賽感到遺憾，但不會曾與他練習、有機會成密切接觸者而擔心:「在室外練習的時候，都很難成為密切接觸者，因為大家都在室外，過往來看，這種情況基本上不可能傳染。」