港超聯　多間球會支持成立賽會　推「共享票房」

傑志會長伍健、冠忠南區主席陳文俊、理文足球會會長李文恩等多間球會代表於周三（29日）舉行茶聚，提出成立「港超聯賽會」，來季嘗試讓港超球會自行融資營運港超聯，並將聯賽獎金總金額提升至180萬，試辦期為期3年，並設立每年300萬「種子資金」，藉此改善港超聯長遠發展。

上季8間港超球會，只有東方龍獅及香港U23未有派代表出席聚會，據了解東方龍獅初步支持方案，但仍待管理層與各港超球會商討才能作實，而足總亦有派代表在場收集意見。陳文俊於會上代表發言時，建議由2022/23賽季起，由參與賽會的港超球會負責管理、營運、推廣有關港超的所有賽事，尋求與港超有關商機，直言希望以開源節流方式，增加港超球會利益。

陳文俊續稱港超賽會方案，暫時已籌得每年約300萬元由傑志和理文提供的資金，作為首3年的「種子資金」，希望長遠能夠吸引更多商業贊助，令球會不需再自行繳款營運賽會。賽會亦會為各球隊，承擔大部分比賽費用，一眾港超球隊只需再支付5000元的比賽開支，以及裁判和球僮費用。

另外，會上亦提議將港超聯賽會每年盈餘，在季末平均分配予除榜末球隊以外的球會。對此伍健表示此舉是為了令球會不需再因缺乏資金，而作出自降港甲的決定：「收入較多的球隊，向其他球隊表達善意，希望大家一同留在港超，令聯賽愈辦愈好。」他期望長遠而言，能夠令聯賽商業化，令球會能夠獲分更多金錢，從而令港超變得強大，令球會在亞洲賽爭取好成績。

同樣出席聚會的李文恩就提到，不時有球會棄戰頂級聯賽的情況，是一件不健康的事，所以他期望港超賽會能夠幫助規模較小的球會，繼而吸引更多球隊參與港超：「不想有球會缺乏金錢就不參加聯賽，希望有更多人參與港超，香港足球健康穩定地發展，亦很希望足總會支持我們的建議。」