夢之隊「起孖」衝100金！王宗源成雙冠王

在布達佩斯上演的跳水世錦賽，中國「夢之隊」一日擸兩金，王宗源與曹緣包攬男子3米板個人賽冠亞軍，而練俊杰與楊昊在男子10米高台盡顯強勢，在決賽跳出六個滿分，為中國袋走今屆第4金。至於早前失落女子10米高台金牌的奧運冠軍全紅嬋，將頂替張家齊出戰混合賽，為「夢之隊」力爭第100金。

日前已袋走3米板雙人跳金牌的王宗源曹緣，在個人賽由拍檔變對手，第二次在世錦賽亮相的王宗源粉碎了曹緣奪金的好夢，再奪一金成為今屆跳水的首位「雙冠王」，並為中國隊在此項完成8連霸。

至於練俊杰與楊昊在男子10米高台以絕對優勢奪標，差不多每一跳都有裁判打10分滿分，最終他們在決賽取得了六個10分以總分467.79分力壓英國(427.71分)及加拿大(417.12分)，這是中國自98年設這個項目以來，第9次奪冠，同時也是史上首次完成四連霸；練俊杰與楊昊為中國奪得了史上第99面金牌。

正踏入爭取史上100金大關，「夢之隊」即將於周三晚爭逐混合團體項目，中國隊賽前特別換15歲奧運冠軍全紅嬋拍住另一位15歲的白鈺鳴一齊出賽。據國際泳聯官方文件顯示，原本由張家齊與白鈺鳴出戰的混合團體項目，全紅嬋代替了18歲的張家齊。

全紅嬋日前在女子10米高台決賽，以0.30分僅負於陳荢汐屈居亞席，而張家齊是2019年光州世錦賽及2020年東奧女子雙人10米台冠軍。