美職好戲碼　洛杉磯雙雄搶W

美職好戲連場，洛杉磯雙雄分途出擊，「1哥」FC洛杉磯主場硬撼FC達拉斯。近期人氣爆燈嘅FC洛杉磯，主場出擊有保證，前鋒基斯甸艾蘭高亦搵番對射門鞋，何況近年聯賽碰頭食住FC達拉斯，主勝咪錯過。(Now 639周四早上10時30分直播)

FC洛杉磯近況較為飄忽，不過主場出擊仍值得信賴，單計近9次喺自己地頭比賽，取得7勝1和僅1敗。王牌卡路士韋拿持續佳態，另一前鋒基斯甸艾蘭高早前打破入球荒後，信心提升，連續3仗聯賽有士哥，加上威爾斯球星加里夫巴利即將來投，令球隊人氣急升，盡顯雄心壯志，上述兩人為保正選，一定會施展渾身解數，鬥心唔使懷疑。

對賽食住達拉斯

另邊廂，FC達拉斯各項賽事近7仗，法定時間僅獲兩勝，包括喺美聯盃領先肯薩斯體育會兩球下被追和，加時更遭淘汰，防線難予人信心。值得留意嘅係，達拉斯喺呢7仗都有失波，防守堅不穩。翻查紀錄，雙方近4次聯賽正面交鋒，FC洛杉磯取得3勝1和，包括上次交手憑藉基斯甸艾蘭高大演帽子戲法，驚險反勝3比2，睇嚟佢係達拉斯剋星，格食格之下再贏唔奇。

同時間開波仲有洛杉磯銀河主場對明尼蘇達聯，銀河近5場聯賽僅1勝，但對手明尼蘇達聯情況更加惡劣，遭遇聯賽3連敗，加上近6場聯賽作客輸5場，無力發圍，洛杉磯銀河可乘虛而入，捧主勝。(Now 638周四早上10時30分直播)

直播表

周四7:30am 美職 FC多倫多 Vs 哥倫布機員

Now 638

周四8:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 費城聯

Now 639

周四10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs FC達拉斯

Now 639

周四10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 明尼蘇達聯

Now 638