亞協盃　東方龍獅臺南市FC演出線關鍵戰

「亞協盃」J組周四（29日）上演煞科戰，由東方龍獅於泰國武里南體育場，面對臺南市FC。首戰報捷的東方，上場過後有多日時間作休整，養精蓄銳，全力面對今場對決；至於上場告負的臺南市FC，今仗為爭出線非勝不可，戰意無庸置疑，壓軸大戰一觸即發。（港台電視32周四晚上6時直播）

東方龍獅首戰以3比1擊敗理文，今場只要賽和就可以鎖定出線資格。賽前東方有5日時間休整，主教練盧比度（Chino）坦言賽程安排對球隊有利：「我哋可以讓球員好好恢復，為今場賽事作準備。」賽前踢少1場兼手握3分的東方，佔據晉級主動權，惟Chino認為現時所有球隊仍存在出線機會，呼籲球員切勿掉以輕心：「今場唔易應付，皆因『亞協盃』賽事從來都唔易踢，球隊要好似面對首場比賽一樣，力爭呢場波攞到好成績。」

好消息是坐完波監的孫銘謙，今場可以復出候命，Chino形容現時陣容不整情況下，此子重返大軍非常重要：「『孫銘』係我哋嘅關鍵球員，大家都知道我哋人腳唔齊，多一位球員幫到手係好重要，期待佢會嘅表現。」至於「孫銘」亦似乎急不及待想披甲：「上場係觀眾席睇波嗰陣，好渴望可以落場踢埋一份，希望今場可以同球隊一齊努力，力爭出線資格。」

上場以1比3不敵理文後，臺南市FC今場一定要大勝，才有機會爭取出線，不過領軍的香港教練郭嘉諾，卻認為首要目標是獲勝：「上場比賽所有球員都竭盡全力，我為佢哋表現感到驕傲，今場贏幾多球唔重要，但一定要贏波。另外球隊為咗今次賽事好努力備戰，希望繼續係亞洲賽場踢出我哋自身風格。」兩軍曾於上屆分組賽交手，臺南市FC最終僅以1球不敵東方，「嘉諾sir」表示對手今屆人腳有不少變動，雖然己隊部分職球員正受傷患及確診影響，但仍會盡力派出最強陣容去應戰，希望力爭復仇。

至於上仗正選上陣的後衞蘇德財，則指球隊上下為備戰今次「亞協盃」付出了很大努力，早前更特意提前赴泰國集訓及進行友誼賽，相信大家可以保持上場對理文的高度集中力。