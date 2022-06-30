巴塞隆拿出手　密會2大球星相片曝光！

積極籌集資金喺夏天轉會窗買人嘅巴塞隆拿，近日終於採取行動。西班牙媒體影到，巴塞高層分途出擊密會目標球員，教練沙維同波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基喺酒店會面、總監阿利文尼就喺總部同拉芬夏比洛尼嘅經理人迪高密斟，如果兩單轉會都成功，總值會超過1億歐元。

巴塞早前透過出售子公司股份同未來轉播權套現，加上準備賣走法蘭基迪莊籌集資金，令球會買人大計得以啟動。巴塞隆拿媒體《Jijantes》周三(29日)影到，喺伊維薩島度假嘅羅拔利雲度夫斯基，前後腳同沙維進入同一間酒店，同一時間《每日體育報》證實，巴塞已向拜仁慕尼黑開出最新報價，4,000萬歐元轉會費再加獎金條款，希望說服該德甲班霸放人。

另外，列斯聯嘅巴西翼鋒拉芬夏比洛尼去向亦出現變數，雖然車路士已同列斯聯達成6,500萬歐元轉會協議，不過消息指拉芬夏嘅心仍然係想去巴塞，佢嘅經理人迪高周三被影到出現喺巴塞總部，據報同總監阿利文尼等人會面，拉芬夏希望巴塞可以開出同車路士睇齊嘅轉會費，令佢可以如願登陸西甲。

巴塞今年2月已經同拉芬夏就5年合約達成協議，但隨住列斯聯神奇護級成功，拉芬夏合約內「半價買斷條款」未能生效，影響巴塞買人計劃。拉芬夏經理人迪高係前葡萄牙國腳，亦分別效力過巴塞同車路士，消息指拉芬夏視車路士為後備選擇，只係等待巴塞提高開價。