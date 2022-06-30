英球手創最佳成績　梅萊、華度加奴尷尬出局

兩位英國星級名將前世界「一哥」梅萊及去年美網盟主華度加奴，周三在溫布頓網賽再令主場球迷失望，雙雙出局，不過，10位英國球手在第二圈晉級，寫下自1984年以來本土球員的最佳成績。

19歲的人氣球星華度加奴在女單以直落兩盤３比６、３比６不敵法國的加西亞（ Caroline Garcia），在次圈提早出局，這位10號種子賽後坦言:「對我來說，所有事情都是一種學習。」自從去年贏得美網冠軍後，華度加奴在大滿貫賽事上的成績都是一般，「我其實都OK，目前我不會給自己太大的期望，法網後這個月練了7個小時，比起其他球手，我能夠贏得一輪應該都算不俗。」

至於兩屆溫網盟主梅萊同日面對美國發球機器伊士拿，爭逐4盤後以4比6、6比7(4)、7比6(3)、4比6落敗，無緣晉級；而這一仗伊士拿共發出36個ACE球，將35歲的梅萊擊潰，下仗將面對20歲的意大利球手薛拿。

即使梅萊出局，但英國「一哥」諾迪（Cameron Norrie）成功躋身男單第三圈，他以６比４、３比６、５比７、６比０、６比２力壓曼拿（Juame Munar）；這令英國共有10位球手躋身第三圈，創下了在溫網38年來的最佳成績（6人）。

此外，爭取衞冕的祖高域則速戰速決，以直落三局6比1、6比4及6比2淘汰澳洲的Thanasi Kokkinakis，迎來溫網23連勝，生涯第16次躋身溫網32強。