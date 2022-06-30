無論係日職聯甚至係亞洲各國聯賽，都有來自世界各地的外援球員落班，但多以場區球員居多，守門員位置的外援球員可說是少之又少。近年日職聯雖有外援門神東來落班，但令人印象深刻的並唔多，今日就同大家睇下日職聯成立以來的三大經典外援門將。

●1. 基爾馬 （大阪櫻花）

日職聯成立初期，各支球隊皆從海外羅致大名氣國腳級外援加盟，當中更有不少巴西國腳難敵銀彈引誘東來加盟，但大多以攻擊球員為主，因此當年巴西國家隊門神基爾馬可說是異數。

出生於1959年的基爾馬，球員生涯年代主要在巴甲球壇打滾。出身自國際體育會的基爾馬，早在19歲已被提升上一隊，但據資料所示要等到23歲才首度代表一隊上陣，但基本上均以後備守門員角色效力居多。

直到1985年，基爾馬終於在國際體育會坐正，當季在巴甲更正選上陣達20次，更因此在該季後被另一大球會聖保羅賞識並轉會加盟。轉會聖保羅後，基爾馬慢慢平步青雲，除了坐穩聖保羅正選門將一席外，更在1986年首次代表巴西國家隊上陣，開展國腳之路。

雖然基爾馬順利開展巴西國腳之路，但在80年代中至90年代，巴西國家隊正選門神位置一直被卡路士羅拔圖及泰法路所佔據，因此基爾馬得到的正選機會少之又少。到1991年球季，基爾馬再轉投另一支巴西大球會法林明高擔任正選，但在巴西隊依然要屈居於泰法路及薛迪之後。

效力法林明高期間的穩定表現，令當時處於35歲高齡的基爾馬，得以聯同泰法路及薛迪入選1994世界盃的巴西大軍。在1994美國世界盃決賽周期間，基爾馬及薛迪皆未曾代表巴西出場，唯一慶幸的係巴西在當屆完成四奪世界盃冠軍的創舉，基爾馬亦因此有金牌落袋。

挾住世界盃冠軍隊成員之名，年事已高的基爾馬亦開始佢的掘金之旅。1995年球季，基爾馬決定離開法林明高，加盟日職聯升班馬大阪櫻花，希望以佢豐富的經驗穩住大阪櫻花的年輕後防線。基爾馬加盟首季為大阪櫻花在日職聯上陣38場，最終更協助球隊在當屆總成績以第8名過終點，基爾馬首季的表現尚算成功。

到1996球季，大阪櫻花全季30場聯賽，基爾馬就踢了29場，可惜球隊的後防始終較為脆弱，全季的失球數字亦多達56球，最後更只以13名過終點，僅僅避過降班的厄運。雖然球隊成績欠佳，但基爾馬在大阪櫻花的地位依然穩如泰山，最終得以在1997球季繼續留效。

在1997球季展開前，大阪櫻花應香港足總之邀請到香港跟香港隊進行友賽，基爾馬當時亦有隨隊並在該場小西灣運動場的開幕戰粉墨登場，總算與香港球迷有一面之緣。返回日職聯賽場後，已達38歲的基爾馬表現有所下滑，更被當時陣中另一年青門將下川誠吾威脅正選位置，結果基爾馬在1997季中宣佈離開大阪櫻花並高掛球靴，結束球員生涯。

基爾馬返回巴西後，曾經出任法林明高的總監，亦試過擔任巴西國家隊的總協調，可見佢晌巴西球壇的地位。雖然基爾馬晌日職聯效力大阪櫻花的成績只屬平平，但佢卻係史上暫時唯一一位晌日職聯效力的世界盃冠軍隊門將，絕對說得上係經典之一。

●2. 蘭格歷克 （名古屋鯨魚）

由於只需要佔用亞洲外援席位，加上本身甚具身體質素上優勢，澳洲外援在千禧年代中期開始受到日職聯球會的歡迎；名古屋鯨魚當年前線擁有約舒亞堅尼地衝鋒陷陣，為佢哋贏得唯一一次日職聯冠軍，勢估唔到球隊的下一個澳洲外援會係司職門將的蘭格歷克。

出生於1988年的蘭格歷克，身高高達1米93，早已具備成為守門員的天賦。蘭格歷克在1997年於澳洲體育學院畢業後，即獲得澳職聯勁旅墨爾本勝利的垂青，順利加盟展開職業足球之路。蘭格歷克在加盟初期上陣機會唔算多，更試過被外借到維多利亞省聯賽球會南墨爾本效力，但直到2009至2010球季，由於正選的新西蘭國腳門將摩斯表現欠穩，蘭格歷克乘勢搶得正選位置，當時年僅22歲的蘭格歷克亦充分把握機會表現自己，表現備受好評。

蘭格歷克半季的出色表現旋即被德甲勁旅多蒙特留意，更在2010年夏天加盟，不過多蒙特當時已有維丹費拿擔任正選，因此蘭格歷克當時亦表示以學習為目標。之不過維丹費拿晌當屆對拜仁慕尼黑的聯賽大戰因傷缺陣，蘭格歷克首次晌德甲正選上陣即遇上大戰，幸好當戰最終以3比1取勝，而蘭格歷克亦有不俗表現，總算為佢晌多蒙特的前途奠下穩定基礎。

可惜的係，維丹費拿晌多蒙特的地位始終穩如泰山，蘭格歷克實在難以取得穩定的正選上陣機會，結果在2015年夏天轉投另一德甲球會史特加，可惜在加盟首季蘭格歷克依然未獲得正選，史特加在當季更要降班至德乙角逐。之不過史特加的降班卻造就蘭格歷克取得正選席位，在2016至2017的德乙球季，蘭格歷克踢足34場正選之餘，更協助史特加贏得德乙冠軍，可說是球隊重返德甲的功臣。之不過蘭格歷克晌該季後卻決定離開史特加，轉投西甲球會利雲特展開另一征程。可惜的係，蘭格歷克轉投利雲特後，竟然未能取得上陣機會，當時簽落兩年合約的佢當然極希望另謀高就，好彩佢晌加盟利雲特只係短短半季後，即晌2018年年頭加盟名古屋鯨魚，並為蘭格歷克的職業生涯再創高峰。

蘭格歷克在加盟名古屋鯨魚後，旋即取得球隊正選位置，協助當時剛剛重返日職聯的球隊穩定後防，由於名古屋鯨魚當時的實力平平，後防多次靠蘭格歷克力挽狂瀾，結果得以在2018及2019球季護級成功，蘭格歷克亦成功奠定自己的英雄地位。

到2020球季，名古屋鯨魚的整體實力有所提升，蘭格歷克總算守得雲開見月明，除了協助球隊取得日職聯季軍，蘭格歷克當季晌聯賽17次保住清白之身，創下日職聯紀錄；而當季蘭格歷克更達到為名古屋鯨魚上陣100次的里程碑，令佢成為球會的殿堂級人物之一。

直到上季，蘭格歷克繼續為名古屋鯨魚把守大門，除了協助球隊晌亞冠盃殺入八強，更幫助名古屋鯨魚首奪日本聯賽盃冠軍，亦係佢暫時晌名古屋鯨魚贏得的唯一錦標；此外，蘭格歷克上季亦獲選為日職聯最佳11人，真正做到名利雙收。

多次入選澳洲國家隊大軍的蘭格歷克，歷來只係代表過澳洲上陣8次，而佢亦晌上年年中宣佈退出國際賽生涯，今後只會專注球會賽事，相信亦係名古屋球迷之福。

●3. 鄭成龍 （川崎前鋒）

相對於來自歐洲、南美的守門員，南韓門將的族群晌日職聯相對較大，大阪櫻花的金鎮鉉、鹿島鹿角的權純泰、柏雷素爾的金承奎都可說是獨當一面，但川崎前鋒的鄭成龍卻是絕對經典，沒有之一。

身高達1米91的鄭成龍，已經35歲的佢今季就繼續為川崎前鋒效力。鄭成龍高中畢業後，於浦項制鐵展開職業生涯，在出道初期雖然要屈居於老大哥金秉址之後擔任後備，但在該南韓名宿身上學法肯定獲益良多。金秉址離隊後，鄭成龍開始得到正選上陣機會，並與陣中另一年青門將申和容爭奪一號門將位置，在良性競爭下得到相當的進步。當時鄭成龍亦憑住晌浦項制鐵的好表現，得到入選南韓國家隊的機會，更隨大軍出戰2007亞洲盃，擔任老大哥李雲在的後備。

2007年球季，鄭成龍協助浦項制鐵取得聯賽及足總盃雙料冠軍後，轉投當時另一勁旅城南一和（FC城南前身）。由2008年球季起，鄭成龍連續3季成為城南一和正選，更在2010年協助球隊贏得亞冠盃冠軍，鄭成龍年紀輕輕已算是盡攬錦標。

鄭成龍年少得志，令佢晌2011年球季開始前得到全北汽車及水原藍翼兩大球會的爭奪，但本身在京畿道出生的鄭成龍最終亦決定選擇較近家鄉的水原藍翼。在2012年球季，鄭成龍以超齡球員身份代表南韓出戰倫敦奧運足球賽，並贏得銅牌而回，此乃鄭成龍的職業生涯裡面另一重要戰績。

可惜的係，鄭成龍晌水原藍翼效力期間雖然穩坐正選位置，但效力5季期間，竟然未能贏得任何重要錦標，鄭成龍亦晌2015年球季完結後宣佈在2016年加盟川崎前鋒。鄭成龍本身乃奧運銅牌得主而被南韓政府免除兵役，因此相當有利於外流發展。

鄭成龍轉投川崎前鋒前，於水原藍翼備受膝傷困擾，因此加盟初期亦不被睇好。身材相當高大的鄭成龍，令佢晌日本賽場甚具高空優勢，而晌擺脫傷患困擾後就穩佔川崎前鋒正選門將位置直到現在。

截至2021球季為止，鄭成龍合共為川崎前鋒上陣超過200次，更贏得不少榮譽。2017、2018、2020及2021球季為川崎前鋒4奪日職聯冠軍、2020年的天皇盃冠軍與及在2018及202度球季兩度獲選為日職聯最佳守門員，以上各種功績足以說明鄭成龍晌川崎前鋒甚至係日本球壇的地位。

自2016年後，鄭成龍再無代表南韓國家隊上陣，現年37歲的佢亦得以專注於球會級賽事，延長佢的球員生涯。守門員往往可以踢到較大年紀掛靴，就如年屆42歲的南雄太現時仍效力於大宮松鼠；若然鄭成龍晌餘下時間依然可以保持健康，相信佢依然有力再為川崎前鋒多踢幾季，睇下有無機會為川崎前鋒一圓亞冠夢。

本周日職聯直播時間：

7月2日下午5：30 柏雷素爾 對 鹿島鹿角 有線電視602／662

7月2日下午6：00 大阪櫻花 對 川崎前鋒 有線電視601／661

7月2日下午6：00 清水心跳 對 橫濱水手 有線電視604／664

7月3日下午5：30 京都不死鳥 對 北海道札幌岡薩多 有線電視605／665

本周日乙直播時間：

7月2日下午1：00 秋田藍閃電 對 山口雷法 有線電視602／662

7月3日下午5：00 東京綠茵 對 FC琉球 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

【J.LEAGUE香港情報站】日職聯每月焦點（6月）：