開鑼！趙心童全勝晉級 傅家俊稍後登場

新一季職業桌球開鑼，冠軍聯賽率先上演於周三展開，中國「一哥」趙心童登場，以三戰全勝响頭炮，而香港今季有三人爭逐，重返職業賽的「一哥」傅家俊及「四眼Cue后」吳安儀分別於7月12及18日出戰，李俊威則於下周二打頭陣亮相。

上季贏得全英錦標賽冠軍的趙心童被安排第四組出戰，小組三仗僅失一局，其中以3比1勝賀治，其餘兩場均贈對手［3蛋］，以全勝取9分順利晉級。趙心童賽後透露了今年目標：「我希望今年比去年有更好成績，爭取世界第一是我的目標。」

今季香港有3位球手同在職業賽爭逐，因疫情缺席了兩年的傅家俊（Marco)，於上周已提早赴英，為比賽準備，而獲得世巡賽發出外卡爭逐的Marco，安排在第22組於下月12日出戰，同組有J羅拔臣、泰國名將塔猜亞及伊恩馬田，Marco上季參加了季尾的世錦賽外圍賽為重返職業賽作熱身，今季正式重投職業賽事，期望可以重拾比賽節奏，盡量發揮。

本年度的桌球冠軍聯賽排名賽於李斯特城展開至7月29日，比賽共分兩個階段，首階段為期4星期以小組循環進行，共有128球員分32個小組，每組第一晉級第二階段。目前世界排名前三位的奧蘇里雲、卓林普及沙比都確定參賽。