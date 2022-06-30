愛華頓財困緊急散貨　前曼聯CEO率財團打救

英超球會愛華頓上季戰績大跌，喺護級漩渦艱苦脫險，不過財政問題仍然嚴重，據報「拖肥糖」因為嚴重違反英超財政公平條例，將要緊急散貨賣走球星，李察利臣轉投熱刺已差唔多落實。消息指前曼聯CEO簡安正率領美國財團收購，有望用5億鎊入主愛華頓。

愛華頓過去幾年財大氣粗，不過財政支出亦接近失控，球會近3季合共錄得3.72億鎊赤字，就算扣除各項豁免，亦都超出英超嘅1.05億鎊上限，由於21/22球季財政年度去到周四(30日)完結，所以「拖肥糖」亦趕住賣人，據報球會已同意5,000萬鎊將巴西前鋒李察利臣賣畀熱刺。

除此之外，英格蘭前鋒卡維特利雲、中場新星安東尼哥頓等都被視為「套現」目標，不過英國《每日郵報》報道，曾經擔任曼聯同車路士CEO嘅簡安，正率領財團收購愛華頓，財團幕後金主係美國富商卡明斯基，目標係3個星期內喺現任班主莫舒利手上收購「拖肥糖」。

據報卡明斯基已經成功通過英超「班主測試」，相信有信心可以短期內完成交易，尤其愛華頓會喺7月21日喺美國對明尼蘇達聯，正正就係卡明斯基所住嘅地方，呢位美國富商希望到時可以以班主身份同領隊林柏特會面，商討未來組軍大計。