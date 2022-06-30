亞協盃　又係3比1！東方龍獅兩場W晒出線

「亞協盃」分組賽周四（30日）最後上演J組最後一場賽事，東方龍獅於泰國武里南體育場，鬥臺南市FC。結果東方憑米基爾上半場先拔頭籌，加上孫銘謙及巴杜姆換邊後各入，以3比1擊敗有安以恩破門的臺南市FC。東方分組賽全勝姿態，首次取得出線資格。

東方龍獅今場有葉鴻輝重返正選大軍，把守最後大關，高素巴耶夫與馬高斯組成中堅組合，費蘭度於中場負責組織，為朱偉鈞、上場梅開二度的巴杜姆，以及停賽後復出的孫銘謙提供支援；臺南市FC陣容變動較大，門將位置改用李冠霈把關，游家煌復任正選，與馬可及安以恩兩位外援負責攻堅。

開局雙方比賽節奏明快，其中東方多次以長傳攻勢，衝擊臺南市FC後防。11分鐘臺南市FC率先發圍，姚克錡禁區外放冷箭，省到東方守將出底線。2分鐘後，巴杜姆禁區內窄位起腳，未能命中目標。17分鐘，費蘭度精準長傳彎入禁區，米基爾頭槌頂入，為東方搶得先機。

落後的臺南市FC嘗試反撲，28分鐘，陳威全地波傳入中路，但安以恩未能形成有效攻門，被梁振邦解圍。34分鐘，安以恩接應傳中銅頭一搖，未能威脅葉鴻輝。37分鐘，巴杜姆二傳禁區頂，後上的馬高斯勁射，被李冠霈撲出。41分鐘，接應長傳的巴杜姆單刀失機，東方半場帶着 1球優勢回更衣室。

換邊後，東方龍獅率先入局，50分鐘，孫銘謙擺脫出迎的李冠霈，殺入禁區破門，為東方贏到2比0。55分鐘，姚克錡傳中，安以恩飛身頭槌攻門，未能威脅葉鴻輝。臺南市FC尚未放棄，59分鐘，安以恩個人突破，先後扭過兩位東方守將後射入空門，為球隊追至較接近比數。

其後東方作出回應，73分鐘，朱偉鈞的射門省中對方守將，巴杜姆門前補中，為球隊埋齋。比賽後段，孫銘謙亦多次取得埋門機會，但未能再增添比數，最終東方以3比1擊敗臺南市FC。J組兩戰全勝的東方，成功闖入淘汰賽階段，將於9月初出戰跨區4強戰。