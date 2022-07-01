簽法蘭基迪莊遇阻滯　曼聯有替代人選

曼聯一直視巴塞隆拿中場法蘭基迪莊為頭號收購目標，但呢位荷蘭國腳始終比較想留喺巴塞，以致遲遲未能完成轉會工作。英國《每日郵報》指紅魔鬼董事局已經為收購失敗，制定「Plan B」，就係轉為買李斯特城中場泰利文斯。

保羅普巴、尼曼查馬迪今夏離隊後，曼聯急需要簽入中場中球員，原本已經就轉會費數額，接近同巴塞隆拿達成協議，問題係法蘭基迪莊唔想離隊，成為交易一大障礙。

曼聯已展開季前集訓，唔希望再喺收購球員問題上拖延，若然法蘭基迪莊短期內仍然拒絕加盟，就會出手收購泰利文斯。

現年25歲嘅泰利文斯2019年1月由摩納哥轉投李斯特城，一直有出色表現，呢位比利時國腳唔止攔截準繩，而且具備精湛遠射能力，過去2季英超都各有6球進帳，加上佢已經喺英超搵食3年半，已適應比賽環境及節奏，呢方面比法蘭基迪莊更有優勢。

泰利文斯只剩下1年合約，仍未肯續約，明顯想轉會，李斯特城隨時被逼出售佢，曾傳出阿仙奴、皇馬有意簽佢，但由於呢2支球隊近期已分別簽入中場法比奧韋拉、曹亞文尼，估計無意爭逐泰利文斯，令曼聯有機可乘，預料用5,000萬鎊就可以將佢收歸旗下。