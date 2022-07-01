拿度保持大滿貫連勝　破埋女金剛紀錄

擁有「22貫」的西班牙球星拿度周四(30日)在溫布頓網賽，連續兩日失一盤的情況下驚險晉級，有驚無險地闖入生涯第11次的溫網32強，並保持今季大滿貫的16連勝。

今季已連贏澳網及法網冠軍的拿度與立陶宛的貝域堅斯（Ricardas Berankis）爭逐了3小時，最終以6比4、6比4、4比6及6比3力壓對手闖關，隨着上半區有兩位球手因確診新冠肺炎退賽，加上沙保華洛夫出局，無疑對「周身傷」的拿度爭取入決賽減去了不少障礙，餘下最大的阻礙可能是4號種子西西帕斯，這位希臘球星稍後將面對澳洲「壞孩子」基治奧斯；拿度下仗將面對意大利的桑高（Lorenzo Sonego）爭逐16強席位。

「每一天都是挑戰，這是真的，過去三年我不是太多在草地上比賽，我還需要改善，但我覺得打4盤已經算是不俗，在發球上已經加強了很多工作，但我覺得自己可以再進取一點，始終在初段犯了不少錯誤。」這是拿度生涯在大滿貫贏得第307Ｗ，以1場超越了9屆溫網女單冠軍的「女金剛」娜華蒂露娃的紀錄，拿度補充:「最重要是我自己接受到，這不是完美，但我不停努力中。」拿度目前在大滿貫取勝排名榜列於第4位，贏得最多的球員仍然是費達拿，而S威廉絲及祖高域則分別排於第二及第三位。

至於「壞孩子」基治奧斯則以直落三盤6比2、6比3、6比1淘汰了26號種子的塞爾維亞球手卡祖洛域(Filip Krajinovic)，將與西西帕斯爭逐16強席位；同時，他亦因早前在比賽中吐口水收到罰單，被判罰1萬鎊，而基治奧斯亦宣布退出雙打賽事。

此外，世界「一姐」施華德在女單次圈面對荷蘭的Pattinama Kerkhove遭遇小考驗，苦戰三盤後以6比4、4比6、6比3闖關，迎來37場不敗，並鎖定３２強位置；而施華德的連勝紀錄已超越90年施莉絲所造的36場紀錄，並追平了「瑞公主」軒芝絲於97年所創的37連續紀錄。