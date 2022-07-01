周六(2日)凌晨瑞典超獨腳戲，辛斯華爾主場迎戰馬模。力爭聯賽3連霸的馬模今季受到傷患困擾，開季成績令人失望，不過隨住主力復出表現已有好轉，上月更勇奪瑞典盃冠軍，今仗面對實力同狀態均差勁的辛斯華爾，有望延續反彈走勢，客勝放心捧場。(周六凌晨1時開賽)

馬模在5月份曾經歷聯賽3連敗，不過艾迪維臣、艾迪拿歷等傷兵陸續回歸，加上托禾倫及祖貝格等經驗豐富老將帶領，球隊已逐漸走出低谷，贏得瑞典盃冠軍就為球員注下強心針，上輪主場對希爾星堡亦贏2比1，今仗有信心可以再下一城。

主隊辛斯華爾深陷降班危機，形同虛設的防守是最大問題，他們今季11仗已狂失29球，上輪就在主場被佐加頓斯大勝5比2。辛斯華爾近7場聯賽輸6場，球員士氣及信心處於崩潰邊緣，馬模有望大打落水狗，客勝值博。

直播表

周六1:00am 瑞典超 辛斯華爾 Vs 馬模

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周六6:00am 智甲 維拿迪馬愛華頓 Vs 高路高路

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