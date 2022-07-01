由體操「彈」到跳水 王宗源成世錦賽第1人

中國跳水「夢之隊」於今屆游泳世錦賽延續強勢，其中周四（30日）在男子1米板項目，日前已袋走兩金的王宗源以大熱姿態奪標，更成為首位在同屆世錦賽奪得3面跳水金牌的選手，其兒時由接觸體操，到後來一步步成為奧運冠軍，以及創造世錦賽歷史成為當今「夢之隊一哥」的經歷，亦成為一時佳話。

在去屆世錦賽已成功取得1米板金牌的王宗源，於周四決賽的6套動作中，合共取得493.30分，以分別超過66分及97分的絕對優勢，擊敗奪得銀牌及銅牌的英國及澳洲選手，成功衛冕，繼3米彈板個人賽，及男子雙人3米彈板賽之後，取得個人在今屆世錦賽第3金。即將於今年10月渡過21歲生日的王宗源，更就此成為首位於單屆世錦賽奪得3面跳水金牌的運動員。

然而，相比起他在周四的決賽中，在沒有太大懸念下奪得金牌，王宗源的在成為跳水運動員的路上，就遇上不少奇妙經歷，才能煉成今日的世錦賽第一人。其實王宗源起初是接觸體操，但由於當時湖北的政策，容許體操運動員，參加省級跳水比賽，結果王宗源隨即奪得3面金牌，並被當地的跳水學校看出其潛能，從此開啟他的跳水生涯。及至東京奧運因為新冠肺炎疫情下，需要延期1年，令王宗源得以頂替狀態下滑的曹緣出戰東奧，夥拍謝思埸取得男子雙人3米板金牌。如今王宗源在短短1年間，已成為奧運金牌及首位於單屆游泳世錦賽，取得3面跳水金牌的選手，他的生涯能夠達到怎樣的高度，實在難以估計。

此外，全紅嬋及陳芋汐日前亦出戰女子10米高台決賽，以「由頭帶到尾」的姿態，得到368.40分奪金，美國及馬來西亞的組合就分別取得銀牌及銅牌。全紅嬋連同早前的混合團體賽金牌及10米高台銀牌在內，她亦成功在今屆世錦賽奪得2金1銀。