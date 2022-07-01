新設世界混雙賽事　吳安儀拍住四大球王獻技

職業桌球剛開鑼，世巡賽（WST）又有新搞作，將於9月破天荒舉行世界男女子混合賽，香港「四眼Cue后」吳安儀獲邀參加，將有機會拍住桌壇四大型男奧蘇里雲、沙比、卓林普或羅拔臣爭逐，她在社交平台難掩興奮、開心分享：「同一班世界球王"s"很想要吧?」

隨着不少項目都設有混雙賽項，世巡賽周四宣布今季加設世界桌球混雙賽事，邀請了當今最紅的四位天王「火箭」奧蘇里雲、「小丑」沙比、「準神」卓林普及「墨爾本機器」羅拔臣，將會拍住四位頂級女將包括12屆女子世界冠軍英格蘭的伊雲絲、香港的吳安儀、泰國的勒查露及英格蘭的簡娜。比賽將於9月24及25日上演，而配搭將會稍後抽籤，四對組合將以循環進行，最佳成績兩組將爭奪決賽。

吳安儀在社交平台將消息與球迷分享，「首個World Snooker混雙！仲要同一班世界球王”s”很想要吧？」不但安儀興奮，球迷對這個消息都非常雀躍及期待，這位「四眼Cue后」上季曾獲奧蘇里雲邀請一齊練波，已經「開心到爆」，而且她曾表示期望新一季可以與卓林普或沙比對戰，這個安排將可令她夢想成真。

職業桌球賽季已經展開，吳安儀今季將與傅家俊及透過Q

School取得入圍資格的李俊威，齊齊爭逐，這也是香港首次有三位球員同季在職壇亮相。