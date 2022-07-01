大專盃男足　城大硬撼港大　力爭冠軍寶座　

「大專盃」男足季軍戰及決賽周六（2日），將於聯校運動中心上演。頭場季軍戰在下午兩時，由香港浸會大學面對香港中文大學；至於由衞冕冠軍香港城市大學，硬撼香港大學的決賽大戰，則在下午4時緊接舉行，一眾球迷切勿錯過。

衞冕冠軍港大上仗4強，憑鄒熹朗下半場初段的十二碼，1球氣走浸大。剛隨港隊征戰「亞洲盃」外圍賽的小將余在言（Jesse），上仗因生病只後備上陣了約十分鐘，他坦言自己狀態未足：「去泰國、印度同馬來西亞個陣係好忙，但隔離個7日突然完全無練過波，跟住返嚟香港個時間表同之前好唔同，係有少少唔習慣，不過好彩呢刻都有跟港大同標準流浪練波。」作為上屆「大專盃」決賽MVP，Jesse希望今仗可以利用自身經驗及能力，幫助球隊實現兩連霸。

城大上仗4強同樣憑袁世傑的十二碼，1球小勝中大，相隔4年再次殺入決賽。陣中港超兵之一、效力冠忠南區的門將蔡子濤，直言對球隊表現感到滿意，尤其能夠保持零失球，令後防球員的信心增強不少。對手港大中前場擁有不少港超聯球員，攻力強勁，但首次出戰「大專盃」決賽的「子濤」，賽前卻並無懼色：「無可避免有少少緊張，只要防守上保持集中，同埋隊友之間加強溝通，做到互補不足，好有信心可以零封隊友『沙維』（鄭進泓），希望踢到一場精彩既比賽俾支持城大嘅人睇。」

浸大繼上屆「大專盃」決賽後，剛在4強再次不敵港大，陣中效力香港U23的翼鋒林智豐，承認對士氣有一定打擊，但他希望大家能夠調整好心態，以及提升門前把握力，強調全隊皆以奪得季軍為目標，今仗一定會全力以赴。總結今屆「大專盃」，「豐仔」則對球隊表現感到滿意：「好開心見到隊波不斷進步，比起之前淨係識死守，而家嘅進攻更加多元，更有威脅，另外磨合都做得好好，入到4強算係初步完成到我哋季前嘅目標。」

中大剛在4強止步，陣中效力晉峰的後衞曾仲楠坦言有點蝕氣，但承認城大在實力及經驗上較優勝，最終能夠收窄雙方距離已算不錯。球隊上屆「大專盃」只得第7名，今屆能夠事隔3年再次殺入4強，「阿楠」表示全隊上下已經相當興奮，並要將功勞歸給教練團；接下來季軍戰，「阿楠」提醒隊友一定要全力以赴：「大家需要更集中防守，特別係浸大嘅兩邊側擊，同時心態要保持積極，特別係輸緊波嘅時候，要有追返嘅決心，唔好放棄。」