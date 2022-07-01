大專籃球賽名次賽開打　各大院校激戰連場

經歷街場暴曬、第5波疫情、半年停擺……大專盃籃球比賽總算進入尾聲，周六（2日）於偉衡體育中心上演首輪名次賽。男子組方面，由教育大學對香港大學，及珠海學院對職業訓練局，勝方晉級下周末的5至6名次賽，負方爭奪7至8名，為這個加長球季「留個好尾」。（※大會會因應周六早上颱風情況，決定比賽是否如期進行及有關直播事宜。）

珠海在「死亡A組」錄得3勝2負，雖然不敵冠軍大熱理大和浸大，但未被拋離，僅負16分和14分。其中上場面對浸大，更憑著黎梓健第三節轟入4球三分，追剩3分差距，如他所說，絕對「有交代」。

畢竟隨著前東方龍獅四子鄧志恒、鍾俊昇、葉俊傑和蘇尚瀛相繼離隊，珠海不再是甲一擔旗，加上季中流失數個內地生，每場只能輪換8、9人，對體能考驗極大。不過，珠海內有歐陽廣生和蔡汶峻牽引防守，外有胡重光控制節奏和快攻，還有黎梓健的「三分雨」，火力毋須擔心，反而要加強防守。「近兩場沒保護好籃板，今場希望做好防守，互相鼓勵，打好每一球。」黎梓健說。就讀大四的他，雖然未能連續3屆闖進4強，為大專生涯完美作結，但強調球季未完：「教練（吳華峰）提醒我們一定要收拾心情，專心打完剩下兩場比賽。」

珠海作為A組第3名，會對B組第4名職訓局。後者曾於2018年奪季，隨著換血和易帥，一切「砍掉重練」，卻不失亮點——中鋒張國銓18歲才學打球，短短5年已打上甲二騰和旭暉，亦有到甲一永倫跟操，對嶺大一仗憑著身型優勢，不斷硬爆籃底，轟入27分，相信會是珠海「重點招呼」的對象。

另一場名次賽，由教大對港大。教大在B組錄得4勝2負，強悍防守讓4強分子中大和城大陷入苦戰，惟相對地，必須平衡犯規問題（兩場各有24次犯規），特別是文俊浩一旦犯滿「畢業」，內線便會成為漏洞。至於港大累積2勝3負，陣中沒有甲一球員坐鎮，也較少學界球星，牌面略為遜色，對主將葉文俊無疑是一大考驗。

同日還會上演女子組名次賽。頭場由城大對都大，緊接著由教大對職訓局。焦點落在城大身上，這支傳統勁旅連續兩年與4強失之交臂，如何為球季留到好尾，再迎接來年新挑戰？

周六賽程

2:00PM 城大女vs都大女

3:40PM 教大女vs職訓女

5:20PM 教大男vs港大男

7:00PM 珠海男vs職訓男

收看東網直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：

※據賽程安排，on.cc東網將於周六下午5時20分直播，USFHK 香港大專體育協會、睇體 ontv Sports及東網體育Facebook同步直播。賽會因應颱風情況，將作最終決定權。