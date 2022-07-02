【官宣】沙拿續約利物浦　成英超最高薪球員

利物浦同穆罕默德沙拿嘅續約拉鋸戰終於告一段落，「紅軍」周五(1日)宣布同沙拿續約3年，據報連同獎金周薪達到40萬鎊，唔單止係利物浦史上最高薪球員，亦超越曼聯嘅C朗拿度成為英超最高人工球員。30歲嘅沙拿決定將足球生涯黃金期奉獻畀利物浦，表示期待為球隊贏得更多冠軍。

沙拿同利物浦談判一直僵持，利物浦唔希望打破薪酬架構，不過隨住沙迪奧文尼離隊，利物浦絕對唔可以畀沙拿下季自由身轉會，最終答應開出球會紀錄嘅35萬鎊周薪，加上有入波數字、捧盃等各項獎金條款，令周薪最高可以去到40萬鎊。為盡快落實續約，利物浦更派出總監獲特飛去希臘麥卡諾斯島，同喺當地度假嘅沙拿進行簽約儀式。

沙拿續約後表示：「今日對所有人都係開心嘅一日，我期待為利物浦贏更多冠軍，續約係花咗一段時間，所有人都做好自己工作，過去5、6年見到球隊嘅走勢向上，今夏亦有新球員加盟，我哋只要繼續努力，向各大錦標進發係好樂觀。」沙拿經理人阿巴斯喺續約後，更即刻舉行一個香檳派對，慶祝為沙拿拎到滿意嘅合約。

隨住呢位埃及前鋒續約利物浦，佢亦成為英超目前最高人工球員，40萬鎊周薪超越C朗拿度同奇雲迪布尼嘅38.5萬鎊周薪，不過沙拿喺整個歐洲球壇只排第4位，輸畀巴黎聖日耳門3大球星基利安麥巴比(100萬鎊周薪)、美斯(96萬鎊周薪)同尼馬(60.6萬鎊周薪)。