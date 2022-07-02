重演鬧劇！巴塞2位新兵無法註冊

巴塞隆拿原本已斟掂2位自由身球員安達斯基斯坦臣、基斯爾今夏免轉會費加盟，但根據西班牙《阿斯報》爆料，呢支西甲勁旅重演鬧劇，因為未能騰出薪酬空間，仍然唔可以為2位新兵註冊，勢必影響組軍工作。

巴塞隆拿近年陷入財困，加上球員人工高，薪酬總額已逼近西甲賽會規定上限，需要出售現有球員，或者要佢哋減薪，先至可以騰出薪酬空間，為新兵註冊，但呢項工作非常艱鉅，上年夏天簽入阿古路、迪比等球員，以至今年1月簽入費倫托利斯，都試過出現薪酬超標，一度未能註冊嘅尷尬情況，最後幾經波折，先至砌掂盤數，依家又歷史重演。

西班牙傳媒批評巴塞為咗簽安達斯基斯坦臣、基斯爾，又要勞師動眾調整薪酬架構，非常無謂，因為2人難以擔任正選，若然因為簽2位後備球員，導致其他現有人腳利益受損，肯定打擊軍心。

據悉，巴塞要求翼鋒奧士文尼迪比利減薪40%，先至會同佢續約，照目前情況睇，呢位法國國腳應該會離隊，騰出薪酬空間，令安達斯基斯坦臣、基斯爾有機會註冊。