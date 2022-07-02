為稱霸聯賽火力全開　水手搶Ｗ夠信心

日職今輪搶分大戰，清水心跳主場迎戰榜首橫濱水手。心跳現居榜下游位置，隨時要為護級而戰；日職1哥水手近況甚佳，近4仗聯賽全勝，以佢哋冠絕日職嘅強勁火力，預計心跳難阻其去路，再追客勝。(有線664及604台周六晚6時直播)

心跳開季至今走勢持續向下，現時仲喺榜下游掙扎，事實上佢哋表現飄忽難靠，日聯盃及日皇盃相繼出局，雖然早前主場曾以3比1擊敗同屬中下游嘅福岡黃蜂，迎來難得勝仗，但之後喺日皇盃受挫，上仗作客大阪櫻花領先半場下亦被逼和1比1，難免打擊士氣，而且球隊進攻欠缺重心，巴西外援泰亞高辛坦拿經常缺陣，嚴重影響戰術發揮，面對榜首勁旅恐怕凶多吉少。

前線撻着對手難防

水手暫時領導群雄，但亦只有3分優勢，想繼2019年後再度稱霸日職，唔可以輕率了事。好在佢哋近況相當對辦，除前仗日皇盃0比2不敵櫪木SC出局外，近6仗豪取5勝，當中4場後防保持清白身，並且淨勝對手兩球或以上。

其中上仗4比0大勝柏雷素爾，里奧施亞拉梅開二度，日本射手西村拓真亦有進帳，一班射手撻着晒，佢哋今季聯賽18仗攻入36球，場均入兩球，要攻破脆弱嘅心跳防線難度不大，客勝穩陣。

直播表

周六1:00pm 日乙 秋田藍閃電 Vs 山口雷法

有線662、602台

周六5:00pm 日職 FC東京 Vs 福岡黃蜂

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周六5:30pm 日職 柏雷素爾 Vs 鹿島鹿角

有線662、602台

周六5:30pm 日職 京都不死鳥 Vs 北海道札幌岡薩多

有線665、605台

周六6:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周六6:00pm 日職 清水心跳 Vs 橫濱水手

有線664、604台

周六6:00pm 韓職 浦項制鐵 Vs 蔚山現代

無綫85台

周六9:00pm 瑞典超 AIK蘇納 Vs 米贊比

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周六11:30pm 瑞典超 希爾星堡 Vs 卡爾馬

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周日3:00am 智甲 柏利斯天奴 Vs 艾斯賓路拿

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周日7:30am 美職 FC多倫多 Vs 西雅圖海灣者

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周日8:00am 智甲 侯治柏度 Vs 古里高聯

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周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs FC洛杉磯

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