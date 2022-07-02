曼城老闆收購巴勒莫　「藍版圖」增至11隊

「藍月亮」勢力伸展至意大利，曼城班主文梳亞同意以1,300萬歐元收購意乙球會巴勒莫80%股權，令呢支昔日意甲「神奇兵團」成為城市足球集團旗下第11支球隊，預料會擔當曼城「衞星隊」角色，成為培育新星場地。

城市足球集團代表同巴勒莫會長米里達成協議，城市足球集團收購巴勒莫80%股權，餘下20%股權由米里持有，並繼續擔任會長一職。

綽號「傻豹」嘅巴勒莫2004/05年球季，相隔31年再升上意甲，立即取得佳績，以第6位過終點，其後數季都可以排中上游位置。東尼、卡雲尼、保羅戴巴拿等多位球星都係效力巴勒莫期間打出名堂。

不過，巴勒莫2017年降班，2年後更因為破產，需要進行重組，由第4級別聯賽踢起，早前喺意丙附加賽勝出，來季升上意乙，依家仲有城市足球集團大水喉射住，將來好有機會重返意甲。

城市足球集團旗下球會，除咗「旗艦」曼城之外，仲有美職球隊紐約城、澳職球隊墨爾本城、日職球隊橫濱水手等。