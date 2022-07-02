香港隊　安永佳盼粉絲繼續支持港足

早前幫助香港足球代表勇闖「亞洲盃」決賽周的安永佳（Matt），近期人氣急升，更被網民封為「港版C朗」。近日這位港足男神回港後完成隔離，即刻展開廣告拍攝工作，更於片中化身「一日男友」冧爆一眾粉絲，他不忘感謝外界關注，並呼籲球迷繼續支持港足。

安永佳早前完成酒店隔離，一出關雖遇上颱風來襲，但仍趕忙開工拍攝，更未見疲態依然「電力」十足：「剛完成隔離便馬上開工係一件非常幸福的事。之前我都有做硬照Model，都習慣面對鏡頭，希望唔會生疏，導演會滿意收貨。」效力傑志的安永佳，繼幫助球會闖入「亞冠盃」淘汰賽之後，早前隨港隊遠赴印度出戰「亞洲盃」外圍賽，先後於對阿富汗和柬埔寨的比賽中取得入球，成為港隊相隔逾半世紀後，再闖決賽周的晉級功臣之一。

1米9模特兒身高，加上俊朗的混血兒面孔，球技與形象兼備的安永佳，近期人氣直線上升，被網民封為「港版C朗」，這位港足男神不忘感謝粉絲對於自己的支持：「多謝大家關注我，我本身都好鍾意C朗，我會繼續努力為香港足球爭光，希望香港市民繼續支持本港運動員，為港隊打氣。」

連日來安永佳「靚相」在社交平台洗版，他似乎未習慣被Fans包圍的感覺：「以前出街好簡單，依家可能有人會認得我、想同我影相，係開心嘅，不過真係未算好習慣。依家我都會同自己講，要踢得更好、表現更好，唔好比人覺得係靠外表，如果球迷同我講『安永佳好波』，我會更加開心。」外界關注度上升，參與廣告拍攝等球場外工作的機會亦隨之大增，不過他就強調仍視足球事業為重心：「我現階段會以足球事業為先，但對於其他演藝工作，只要不影響練波我都會考慮。」

於廣告片中化身「一日男友」的安永佳，亦被問到一眾女粉絲最關心的感情狀況，並講出自己的擇偶條件：「我依家係單身，我嘅理想型係開朗同外向嘅女仔，最好同我一樣都係鍾意運動。」