甲組聯賽盃　4強雙料娛樂　各區隊爭崩頭

甲組「聯賽盃」進入淘汰賽階段，周日（3日）於九龍灣公園球場上演4強雙料娛樂。打頭陣有高力北區硬撼深水埗，為爭決賽賽席位，必定大打出手；壓軸上演沙田火併和富大埔，兩軍不乏前港超兵壓陣，兩場地區大戰一觸即發。

高力北區對深水埗（周日3時30分開賽）

高力北區在分組賽未嘗一敗，成功以首名晉級，主力羅俊仁坦言近2場，雖然只能與中西區及黃大仙打成平手，但目標旨在試陣，因此未能作準，對球隊整體表現感到滿意。

對手深水埗同樣坐擁不少前超聯兵，實力強勁，「阿仁」則表示今仗一定會盡力去踢，不會輕敵：「深水埗好有活力，亦有幾位具經驗球員，難踢就一定架喇，雖然自己狀態大約只有六成，但我好有信心爭入決賽。」

晉級過程相對驚險的深水埗，以較佳對賽成績力壓佳聯元朗，以B組次名身分晉級。主教練高俊基，認為球隊在分組賽投入度和拚勁值得嘉許，惟前場把握力有待加強。「高Sir」亦透露球隊部分年輕球員要出戰改於同日上演的大專盃，今場或難為深水埗候命。

對手北區陣中好手如雲，「高Sir」不忘盛讚今場有望倒戈的羅俊仁，為現時甲組最佳球員：「阿仁係最具威脅嘅球員，加上艾華同蕭俊銘等，進攻組合堪稱甲組最強。」他認為今場取勝關鍵在於先做好防守，並相信深水埗能夠以較佳活力取勝。

沙田對和富大埔（周日5時45分開賽）

身為沙田陣中、甚至4支四強隊伍中經驗最豐富的球員，法比奧認為對和富大埔一仗，會是一場典型的五五波。「我哋今季喺聯賽交過一次手，記憶中係一場激戰，最後我哋贏咗2比1，係一場得嚟不易嘅勝仗。」法比奧回憶道。

至於今次再遇「綠戰士」，法比奧認為勝負取決於臨場表現，以及前鋒球員的把握力，他說：「大埔陣中有安基斯同安達，雖然佢哋同我一樣盛年已過，但經驗成為咗佢哋最大嘅爭勝本錢。講到球員平均經驗，沙田係比較輸蝕，但我對我嘅隊友，特別係前線嘅幾位好有信心，希望可以喺決賽見到大家。」

和富大埔以A組次名晉級淘汰賽，「綠戰士」主力之一的陳港斌，就希望球隊能一改分組賽埋門表現欠佳的問題：「對住唔同對手，我哋都創造到唔少埋門機會，但好多次都把握唔到，埋門質素我哋係需要改善。」

過去一季港甲，大埔曾以1比2不敵沙田，今次再度相遇，作為主力守將的「港斌」，就表示會以零封對手為目標。他認為沙田陣中的法比奧及劉家銘等，都是非常有經驗的球員，並期望大埔能在做好穩固防守的前提下，於死球戰術方面出奇制勝，打破對手防線缺口。