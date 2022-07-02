勵志！美國女足有獨臂女俠

美國女足日前2比0擊敗哥倫比亞，並創造歷史。美國女足派出28歲缺少左臂殘障球員皮克特首次上陣，成為美國女足史上第一人，唔少人心中嘅英雄。

皮克特Carson Pickett天生缺少左前臂，小時候連綁鞋帶都很困難，不過上天好公平，缺少一臂，就補償她足球天賦，皮克特小學已入選校隊一員嘅佢，一路踢到大學隊，代表佛羅里達州大學上陣，贏得2012年度州最佳球員，以及三個州級比賽冠軍。

皮克特於2016年加入西雅圖Reign FC，展開職業生涯，2018年加盟奧蘭多榮耀，2021年再轉投北卡羅萊納勇氣至今。2019年，女足賽場出現感人一幕，皮克特注意到場邊一名兩歲男孩小約瑟夫，同樣先天缺失左臂，皮克特到場邊與小約瑟夫「碰臂」，男孩露出燦爛笑容，這張圖片感動全世界。

國際足協在皮克特紀錄片這樣描述：「球迷為皮克特加油，並不完全因為佢獨臂，在球場上，冇人覺得佢與別不同，佢證明自己可以做到嘅事，別人口中嘅殘障，可能成為你嘅特殊力量，成為超能力，推動你去努力改變現狀，改變別人睇法。」

其實喺世界盃歷史上，仲有一位「獨臂將軍」，佢就係1930年首屆世界盃冠軍烏拉圭成員卡斯特羅，卡斯特羅少年時一次車禍失去右前臂，憑個人努力入選世界盃大軍，並於首戰對秘魯攻入全場唯一入球，直至決賽對阿根廷，卡斯特羅再入一球捧盃，成為世界盃史上唯一嘅獨臂球員。