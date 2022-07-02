大專籃球賽4強　男女子8隊爭入決賽

大專籃球賽周日（3日）於偉衡體育中心上演男女子組4強大戰，爭奪7月10日決賽席位。男子組方面，中文大學和浸會大學重演上屆決賽戲碼；另一場準決賽，闊別4強兩年的理工大學今屆捲土重來，以小組首名姿態大戰城市大學。女子組則有中文大學挑戰3連霸主理工大學，另一場由上屆亞軍浸會大學迎戰香港大學。

上屆大專籃球賽，中大不敵浸大屈居男子組亞軍，今屆中大抽得好籤，小組賽取得6戰0負佳績，以首名姿態闖入4強。中大陣容實力平均，內線蕭瑋耀及外線的吳嘉軒均有一定得分能力，小組賽屢次為球隊建功。至於衞冕的浸大小組賽不敵理大，失落小組首名，回顧其晉級之路，浸大在其餘比賽亦非一面倒，對珠海一戰遭對手追至3分差距，幾乎斷送次名出線資格。今仗浸大面對中大，預料會是一場硬仗。

理工大學2018年實現大專盃5連霸後，因主力畢業，連續兩屆未能打入4強，今年強勢回歸，以5戰全勝姿態晉級，4強將大戰小組賽5勝1負的城大。理大擁有效力南華的葉耀邦擔任進攻發動機，另有梁溥霆和陳可鈐提供進攻火力，整體實力屬今屆大專頂尖球隊，被視為冠軍熱門。

女子組方面，頭場由力爭4連霸的理大對中大。理大陣中有多達7個甲組球員，實力超班，中大雖然板凳深度不足，但小組賽對浸大一戰展現出不俗的防守能力，半場更一度領先浸大，如能全場保持體能，將為理大帶來不少麻煩。另一場由上屆亞軍浸大對戰A組次名港大，浸大內線主力劉倩婷傷愈歸隊，戰力得以提升，順利以小組首名晉級。面對外圍火力強勁、體力佔優的浸大，港大能否做好穩守突擊成為關鍵。

原定於周六舉行的大專籃球名次賽，因颱風暹芭吹襲香港而延期舉行。香港大專體育協會表示，4場受影響的名次賽將會延期，其中珠海對職訓局的賽事，將於明日晚上8時40分上演。

至於女子組兩場（城大對都大、教大對職訓局），以及男子組教大對港大的賽事，則有待賽會再公布補賽詳情。

大專籃球賽4強賽程

2:00pm 理大女 Vs 中大女

3:40pm 浸大女 Vs 港大女

5:20pm 中大男 Vs 浸大男

7:00pm 理大男 Vs 城大男

8:40pm 珠海男 Vs 職訓局（名次賽）