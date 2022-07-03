C朗要求離隊　兩大原因令佢感絕望

曼聯球星C朗前途問題再起波瀾，英國各大傳媒紛紛報道，指呢位37歲葡萄牙國腳已經向會方提出要求，如果有球會開出合適條件簽佢，就請紅魔鬼出售佢。據悉C朗不滿曼聯無緣下屆歐聯，加上增兵進度停滯不前，令佢對下季留隊感到絕望，因而想「跳船」。

上季季尾已爆出C朗想走人，近期更同多支球隊扯上關係，包括拜仁慕尼黑、車路士、羅馬、士砵亭、國際邁亞密等，甚至有傳經理人佐治文迪斯將佢推薦畀拜仁慕尼黑，但被呢支德甲勁旅拒絕。

C朗離隊意向愈來愈明確，皆因曼聯未能取得下屆歐聯入場券，若然佢留隊，就會近19年首次缺席呢項大賽，對於呢位歐聯史上入波最多嘅球員，實在難以接受，所以希望轉投一支歐聯份子。

除此之外，曼聯上季表現低迷，C朗原本期望球隊今夏大肆增兵，重回爭標行列，但紅魔鬼近期已超過10位球員離隊，卻連1位新兵都未簽到，令C朗感到非常沮喪，擔心曼聯下季仍然無法翻身，繼續同錦標無緣。

據悉C朗認為自己仲可以保持2至3年高水平狀態，有能力喺頂級球隊立足及再增添冠軍，所以要求曼聯收到合適報價時，批准佢轉會。

雖然曼聯拒絕出售C朗，認為佢仲有1年合約在身，應該會留隊，但以呢位射手嘅地位，佢要走人，恐怕冇人留得住佢，加上多次傳出曼聯新帥坦格哈希望重建球隊，唔傾向重用C朗，預料唔會阻止佢離隊。

博彩公司開出C朗轉投新球會盤口，當中以羅馬最熱，僅有4.3倍，其次係5倍嘅拜仁慕尼黑，重返皇馬有7倍，轉投車路士、巴黎聖日耳門同樣有15倍，加盟祖雲達斯、士砵亭都有17倍。

不過，羅馬冇份踢下屆歐聯，估計C朗選擇呢支意甲球隊嘅機會並唔大，至於拜仁慕尼黑已經拒絕簽佢，所以C朗一旦離開曼聯，而又想加盟歐聯份子，以皇馬嘅機會比較大。