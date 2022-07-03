歌妮特再當「強人殺手」！施華德37連勝終止

世界「一姐」波蘭的施華德周六在溫布頓網球錦標賽不敵法國老將歌妮特，大熱倒灶提早出局，今季37場連勝紀錄被終止。

施華德在女單第三圈以直落兩盤4比6、2比6，這位擁有兩個大滿貫的盟主賽後坦言賽前已有預感會輸波:「坦白講，我在賽前已有感覺，練習時總覺得自己不是最佳狀態，今天我沒有打出好的網球。」事實上，「一姐」今仗共有33次無壓力犯錯。

至於歌妮特今次再做「強人殺手」，她曾於同一場地淘汰了S威廉絲，「我知道我可以做到，這一刻我實在無言，這場勝利令我想起8年前在這個場地擊敗了S威廉絲，這個場地真是我的福地。」歌妮特今年初曾表示考慮掛拍，但她坦言這仗擊敗了施華德之後，令她再有動力繼續網球事業。

今年澳網躋身生涯首個大滿貫的8強的歌妮特續稱:「我覺得自己就好似一瓶紅酒，在法國的紅酒愈年長愈優質，我覺得正發生在我身上，今季是我生涯最佳的一個賽季。」

至於2019年冠軍施蒙娜則輕鬆以6比4、6比1擊敗波蘭的費芝(Magdalena Frech)，迎來溫網10連勝，兼且第五次闖入這個草地大滿貫的16強；這是她於2019年決賽力壓細威後，首次重返溫網。下仗將面對淘汰了兩屆溫網冠軍姬維杜娃的西班牙女將芭杜莎。