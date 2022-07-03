韓職好戲碼　免費台直播

周日(3日)晚有2場韓職，包括水原藍翼主場迎戰仁川聯，水原藍翼近4場比賽輸晒，只係入咗1球，狀態非常差，仁川聯亦唔好得去邊，近5場作客未贏過，今場可以話海軍鬥水兵。睇番雙方近9次對賽，有8次總入球係2球或以下，最好再追中位數2.5球嘅入球細。(無綫85台周日晚6時30分直播)

另1場韓職，FC大邱主場對FC水原，主隊聯賽已經連續9場不敗，可惜鋒力不足問題未解決，導致頻頻和波失分。今仗對手FC水原正處於今季最佳狀態，FC大邱主場出擊亦唔敢輕舉妄動，預料上半場會大踢穩陣波，半場和博得過。(周日晚6時開賽)

直播表

周日5:00pm 日乙 東京綠茵 Vs FC琉球

有線662、602台

周日6:30pm 韓職 水原藍翼 Vs 仁川聯

無綫85台

周日9:00pm 瑞典超 佐加頓斯 Vs 哈馬比

無綫myTV SUPER

周日10:00pm 巴甲 艾華爾 Vs 古亞巴

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周一7:30am 美職 哥倫布機員 Vs 費城聯

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周一8:30am 美職 拿舒維爾 Vs 波特蘭伐木者

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周一9:00am 美職 聖荷西地震 Vs 芝加哥火燄

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