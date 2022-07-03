拿度強闖16強　比賽中段罕有「教訓」對手　

今年已擸走澳網及法網冠軍的西班牙球星拿度，周六在溫網第三圈以直落三盤6比1、6比2、6比4淘汰意大利的桑高，強闖男單16強，然而賽後他為比賽中段向對手「訓話」而道歉。

早兩輪比賽都失一盤的拿度，今仗特別專注，但第三盤領先4比2時因與裁判溝通要求關閉場館上蓋及開燈擾攘了十幾分鐘，而結果被桑高追平至4比4。此時，拿度亦主動叫桑高叫到網前，與他傾了幾句，有傳媒表示拿度因為不滿桑高擊球後的喊叫聲過長，甚至輪到拿度擊球時還在發出聲音。

賽後拿度在記者會上重提這個問題:「我不應該在網前叫他過來，這是我做錯了，我要在此道歉，實在是我的錯誤，如果回到那一刻，我肯定不會這樣做。」而桑高賽後也坦言:「如果他有話說，應該找裁判，不是直接叫我到網前，這會分散我的注意力。」拿度完場時亦主動與對方握兼「耍冧」。

至於另一場男單焦點賽事4號種子的西西帕斯與澳洲「壞孩子」基治奧斯爭逐充滿火藥味，二人均被裁判發出警告，雙方激戰了3小時17分鐘，西西帕斯更不時打出「追身球」，令基治奧斯難以反攻，不過，基治奧斯在落後一盤下，以6比7(2)、6比4、6比3、7比6(7)成功逆轉，篤定16強席位將與美國的中島布蘭登爭逐。