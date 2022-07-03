甲組聯賽盃　各踢少一個　深水埗反勝高力北區

甲組聯賽盃周日（3日）於九龍灣公園球場上演4強大戰，其中打頭陣有高力北區面對深水埗。結果雙方各有一人被逐離情況下，深水埗憑後備入替的尼高拉斯下半場梅開二度，以2比1反勝先取得入球的高力北區，率先闖入決賽。

深水埗今場有羅港威充當箭頭，梁星耀及黎格爾坐鎮中場，隊長羅啟華後防；北區則有艾華及羅俊仁負責攻堅，蕭俊銘於中場負責派牌。開局北區踢法較主動，羅俊仁及艾華先後有起腳機會，但未能轉化成入球。20分鐘出現比賽轉捩點，羅港威接應長傳形成單刀，被回防的北區隊長梁國威於禁區頂踢跌，球證直接向後者出示紅牌驅逐離場，北區餘下時間要十人應戰。蕭俊銘臨完上半場前於禁區頂獲得起腳機會，但未能射中目標。雙方半場互無紀錄。

換邊後，深水埗換入許嘉樂及尼高拉斯等人，企圖加強攻勢，但成功打破僵局的卻是踢少一人的北區，55分鐘，深水埗禁區一輪混戰，由蕭俊銘勁射破網。落後的深水埗企圖發揮人數優勢反撲，尼高禁區內接應傳中射高。比賽後段，深水埗簡沙威侵犯艾華，被球證出示個人第二面黃牌，兩黃一紅被趕出場，比賽形成10打10局面。深水埗比賽後段發力，先有尼高拉斯禁區內射門得手，扳平比數，為「綠軍」敲響反擊號角。臨完場前補時階段，尼高拉斯接應麥富成傳中頂入，為深水埗取得絕殺入球，最終幫助球隊以2比1反勝高力北區。

賽後深水埗主教練高俊基，認為球隊的表現值得掌聲：「我哋係有好多犯錯同欠缺經驗嘅情況，11打10輸1球，10打10又追返兩球，呢啲係足球嘅魔力。」同日較早時間於大專盃為浸大上陣的尼古拉斯，今場再為深水埗披甲兼連入兩球，他直言付出的汗水是值得：「踢完大專盃要即刻趕過來，踢完比賽好攰，但係我需要嚟幫助球隊，啱啱幫浸大贏波，再幫深水埗贏埋，係雙倍開心。」