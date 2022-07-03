大專男足　城大2比1挫港大　苦等6年再奪魁

大專男足周日（3日）於聯校運動中心上演決賽及季軍戰。城大憑前鋒Bamie Mubashir Yussif梅開二度，以2比1險勝力求衞冕的港大；至於浸大則靠陳偉謙一箭定江山，擊敗中大取得季軍。

事隔4年再殺入「大專盃」決賽的城大，今仗強陣出擊，門將蔡子濤把守最後一關，吳子聰出任中堅，袁世傑在前線負責攻堅。至於力爭衞冕的港大，門將續由盧兆崎擔正，鄭進泓與余在言則肩負入球重任，而何振廷則先列後備。

港大開賽初段相對佔優，12分鐘胡浤軒右路傳中，盧康華禁區內被對手力壓下，未能射中目標。5分鐘後胡浤軒交出直線，但鍾樂然單刀卻被門將蔡子濤擋出。城大之後逐漸站穩陣腳，37分鐘袁世傑左路開出角球，前鋒Bamie Mubashir Yussif近柱輕鬆頂入，為球隊領先1比0。上半場尾段Bamie Mubashir Yussif禁區頂遠射破網，城大半場領先2球。

易邊後港大隨即搏得12碼，由胡浤軒操刀射入，追近至1比2。港大之後繼續搶攻，56分鐘盧康華接應隊友傳送，禁區外被出迎的門將蔡子濤鏟跌，但球證只給予後者黃牌，引起一眾港大職球員不滿。港大之後換入傷愈復出的主力何振廷，進一步加強攻力，補時階段張展誠禁區內射門中楣彈走，最終港大以1比2僅負城大，無緣衞冕，而城大則繼2016年後再次捧走「大專盃」冠軍。

至於季軍戰，浸大下半場初段雖然有施晉軒領紅被逐，但補時階段憑後備入替的陳偉謙門前建功，以1比0險勝中大，贏得季軍。

隊長袁世傑帶領城大相隔6年，再次捧走「大專盃」冠軍，賽後他坦言感到開心及興奮：「始終帶住成班師兄遺憾嘅心情，由分組賽去到決賽都好大包袱，加上身為隊長責任感重啲，要用自身經驗喺場內外幫助球隊，希望呢個冠軍令所有支持城大嘅人都感到驕傲。」