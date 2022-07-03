對戰紅牛旺入波　肯薩斯主場大打衝鋒

美職賽事肯薩斯體育會主場迎戰紐約紅牛，肯體會向來唔識防守，主場出擊絕不龜縮；紅牛近況雖佳，但客場表現始終差啲，加上雙方近年碰頭例演入球騷，中位數2.5球嘅大盤更值博。（周一早上8時開賽）

西岸球隊肯薩斯體育會開咧後18場聯賽，僅得4勝4和10負，仍然喺下游掙扎，成績差主因係防守欠穩，依家已經失咗32粒，失球之多喺美職屬「數一數二」。

不過肯體會抱住大無畏精神，踢法有前冇後，連同盃賽在內，近4仗入9球失6球，全開3球或以上，包括美聯盃大炒低組別球隊奧馬哈聯6比0，今仗主場出擊更加唔會縮，隨時以攻代守。

對戰紅牛旺入波

另一邊廂，東岸前列分子紅牛各項賽事近4仗獲3勝1負，不過要留意贏波3仗全屬主場賽事，客場表現往往打折扣。佢哋近4仗聯賽作客未贏過，其中近3仗全部輸晒，包括不敵實力一般嘅夏洛特ＦＣ，可見佢哋主強客弱嘅特性。

翻查紀錄，兩軍近4次交鋒，合共製造15個入球，4仗全開3球或以上，預計今仗都係鬥攻格局，2.5球嘅入球大捧得過。