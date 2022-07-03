大專籃球賽　理大女籃4強險勝中大

大專籃球賽周日（3日）上演4強大戰，女子組頭場鬥得精彩，7名甲組球員坐鎮的理工大學幾乎被中文大學逆轉，最終僅以2分險勝，7月10日決賽將對淘汰香港大學的浸會大學。

力爭4連霸的理大開局順暢，先以12比5領先。第2節中大收復失地，一度追至落後4分，其後再次被對手拋離，半場以16比28落後。下半場中大加強防守力度，令理大射手吳欣潼等人難以起手，全隊命中率隨之急降。徐穎榆多次為中大搶走防守籃板，送上前場大打快攻，第3節張樂怡在5分鐘內連取8分，為中大追至26比30。理大其後改變策略，由擁有身高優勢石文雅、劉芳盈等人內線得分，第3節續領先41比31。

徐穎榆第3節累積3犯後，中大再次陷入劣勢。決勝節開段，中大教練鼓勵眾將「相信自己」，全隊再次燃起鬥志，徐穎榆3度入楔得手，加上陸施晴跳投得分，中大一波12比0攻勢一舉反超前至43比41，時間僅餘3分鐘。理大始終經驗較佳，最後頂住壓力以49比47險勝，搶得決賽入場券。

今場中大的張樂怡攻入全場最高17分，理大的石文雅則獲得14分，為全隊最佳。擁有星級陣容的理大面對大部分非甲組球員的中大打得相當吃力，效力福建的石文雅認為，正正因為球隊甲組球員眾多，平日很少齊人訓練，對比其他隊配合度不足：「今場……有驚無險！我們雖然單打能力較強，默契卻比其他隊會較弱，尾段更因大家專注力下降，被對手頻頻得分。」浸大同日以79比42輕取港大晉身決賽，面對主打團隊防守的浸大，石文雅期望理大改善弱點，向冠軍進發：「球隊除要加強配合，攻轉守速度亦需要提升。而自己則要調整好，當較多人輪換時，要更快入局，盡快適應比賽節奏。」