無法以勝利歡送教練　張樂怡稱讚對方細心

香港中文大學周日（3日）於大專籃球賽女子組4強，在一度落後予香港理工大學超過10分下，於第四節急起直追，最終以47比49僅敗予理大。當中在第3節取得8分，為中大吹起反擊號角的張樂怡透露，教練張sir將會因私人理由離隊，形容對方為一位「細心」的教練。

力爭完成4連霸兼陣中有7名甲組球員的理大，在比賽早段開始，就一直保持接近10分的領先優勢，似乎不是一件難以想像的事。但也許當大部分人都不相信中大可以完成逆轉時，一眾中大球員可以相信的，就只有自己，當中大在第4節仍以33比41落後8分，中大教練張sir在暫停時，向球員說「相信自己，比啲信心。」球員似乎對教練相當受落，於第3節攻入8分，帶動反擊的張樂怡就坦言，球隊一直相信自己可以逆轉比賽：「上場對浸大，我們開局領先7分，到下半場被對手反超7分。那麼當別人都能逆轉，為甚麼我們不能？我們就一直以這個心態作戰。」

中大於第4節展開反擊後，更一度於比賽末段取得領先，掀起全場高潮，但最後關鍵時刻未有手軟的理大仍然成功帶走勝利。雖然無緣上演大逆轉，但張樂怡賽後在臉上掛上，卻是滿滿的笑容：「我覺得大家都有盡力，享受比賽，全隊打得開心便可，這個比成績重要。坦白講，我們接近有一半球員都是1年級生，所以都是叫她們享受比賽，放膽打，大家開心便可以。」談到一眾1年級生的表現，現時2年級的張樂怡就相當欣賞她們的態度：「我見到她們很努力練球，可能早上陽光猛烈，都會到球場練習射球及提升技術，有的會去做健身。」張樂怡亦期望一眾球員的技術及經驗有所上升後，來年會取得更好的成績。

張樂怡更透露隊內教練張sir將在今場後，因私人理由離隊，所以這場比賽對全隊意義重大。她形容張sir是一名很「細心」的教練：「可能我射失1球，隊友又搶不到籃板，會質疑應否繼續起手，教練會叫我不要想太多，講出我內心的想法。」張sir最令樂怡印象深刻的片段，就當屬去年不敵浸大的大專賽4強：「他賽後第一句，是『對不起，這場比賽是我的錯，我要負最大的責任。』，沒有想過一個教練的第一句說話是這樣。」