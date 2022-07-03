大專籃球　中大復仇浸大闖決賽　下周鬥理大爭冠

大專籃球賽今日（3日）在偉衡體育中心上演四強賽事。男子組的中文大學和浸會大學重演上屆決賽戲碼，前者以76：68成功復仇，闖入決賽，將於下周日（10日）惡鬥理工大學，爭奪冠軍。

上屆決賽對手中大和浸大，今屆四強提前相遇。中大首節憑著區浩軒攻入7分，及吳嘉軒射入壓哨三分球，領先19：18，惟其後「熄火」。浸大文俊傑趁機利用身型優勢，硬爆籃底，加上張文健半場3球三分，反超前33：29。

換邊後，中大增加外線攻勢，陳子朗、蕭瑋耀、區浩軒和陳仲儒相繼得手，扳回領先。即使浸大後衛劉俊鴻命中三分球，一度縮窄到3分差，卻因4犯纏身，短暫退下火線，被重新拉開到雙位數。以為勝負已定，浸大展現韌力，不斷壓迫對手，再由劉俊鴻操刀快攻，連取8分，追成63：67。奈何時間有限，只能採取犯規戰術停錶，隨著吳嘉軒、蕭瑋耀穩穩命中4罰，終以68：76落敗，衛冕夢碎。

「今年很想贏，比上年更想贏。」劉俊鴻劈頭一句。既因為哥哥（劉俊禧）受傷，想替他出一分力；也因為成龍盃和小組賽輸過給城大和理大，想復仇，反被中大復仇成功。他指出問題所在：「上年很團結，今年大家升大三、大四，掛住實習，又要兼顧球會，練習出席率下降，也很少一齊做gym。」結果是多了很多「自己波」，「落到場做自己，而不是教練要求的事。」

失落歸失落，他知道要接受現實，除了下周對城大的季軍戰，還要思考明年如何避免重蹈覆轍，用浸大全民皆兵的傳統，換回一個冠軍：「下年last year，我會盡回大佬應盡的責任，團結大家。我們全部都打得，沒什麼必然正選，就算我打南青，在這裏都可以打第6人，贏球就行。」

至於吳嘉軒相隔4年，重返大專決賽，只是身穿的，已非理大球衣。2018年，他在理大達成5連霸後畢業，在職場打滾數年，今年入中大升讀碩士。「（打入決賽）感覺很不同，以前和兆華（梁兆華）、懃（蔡再懃）、堯（黃律堯）一隊，大家做好自己，基本上就像美國隊一樣。現在中大經驗不夠，我們幾個老將像助教一樣，要以身作則。」要示範怎樣嗌，怎樣搏，怎樣飛身救波，過程中，他也找回初心：「我返工迷失過，中大就像人生中轉站，隊友未贏過冠軍，打球很單純，只是因為享受，讓我找回自己價值和初心。」

另一場男子四強，由理大對城大。儘管理大主力葉耀邦在「重點招呼」下，半場只得3分，仍能藉著自身牽引力，為隊友創造空間，領先40：30。葉耀邦逐漸重拾手感，全場攻入14分，加上梁溥霆和陳可鈐分別取得18分和14分，理大終以75：66闖入決賽。