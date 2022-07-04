C朗歸隊緊急會面　曼聯替補方案曝光

C朗拿度向曼聯提出轉會要求嘅「震撼彈」爆發後，「紅魔鬼」立即採取應變措施，英國傳媒報道C朗會喺周一(4日)歸隊，領隊坦哈格已第一時間安排會面，消息指曼聯嘅立場係唔想放人，亦堅持佢要隨隊喺周五(8日)出發泰國、澳洲集訓之旅。曼聯同時亦製定替補方案，但目標人選令唔少球迷失望。

據《每日電訊報》同《每日鏡報》消息，曼聯有份踢國際賽嘅球員按計劃今個星期初歸隊，而C朗預計會喺周一報到，坦哈格就緊急安排會面，搞清楚C朗嘅疑慮同打算，報道指曼聯嘅立場係唔想放人，C朗仍然係坦哈格計劃中嘅重要成員，而且曼聯亦明顯表示，無論C朗係咪會走，都要參與周五展開嘅2個半星期泰國、澳洲熱身之旅。

C朗上季為曼聯攻入24球，如果佢亦決意離隊，將令本來已經買唔到攻擊球員嘅曼聯更加麻煩，英國《太陽報》指「紅魔鬼」其中一個替補人選，係拜仁慕尼黑嘅德國前鋒基拿比，呢位前阿仙奴球員同拜仁只剩1年合約，預計轉會費為4,000萬鎊，不過佢慣常位置並唔係曼聯要嘅正前鋒類型，更似係收購安東尼計劃嘅Plan B。

英國《曼徹斯報晚報》爆料，喺市場上面欠缺頂尖前鋒情況下，C朗一旦離隊，曼聯可能會選擇二線收購「頂住先」，而3位候選人包括史特加嘅沙沙卡拉積錫、上季同般尼一齊降班嘅荷蘭前鋒韋格賀斯，以及里昂前鋒穆沙迪比利，不過球迷對呢3個人選嘅級數都有保留，認為曼聯應該作出更有野心嘅收購。